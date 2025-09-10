Carlos Maslatón al Gordo Dan: "Les dije que Karina los iba a limpiar"

“Muy tarde para reaccionar, Dan Parisini. Esto mismo que declaras es lo que te dije en vivo en tu Misa por Radio Madero en junio de 2022, y es lo que motivó tu enojo y el de tantos militantes que no creyeron en mis advertencias debidamente presentadas: que a ustedes los iban a limpiar de las listas porque Milei y su Hermana le temen a los liberales con perfil propio y redes sociales, porque eso buscan políticos chorros y punteros que les traen negocios y roban para la Corona”, posteó Carlos Maslaton en su cuenta de X.

En redes sociales, el consultor se refirió a los reproches que el Gordo Dan estuvo sosteniendo mediáticamente apuntando al círculo de poder del gobierno nacional. “Ustedes no le suben recaudación a Milei y ni siquiera saben robar. Ustedes han sido idiotas útiles de una banda criminal que robó en la campaña y roba en el poder, y lo más grave es que vuelven a ensuciar al liberalismo otra vez, fracasando completamente en economía con un plan elaborado planificadamente para que Caputo se la lleve en pala mientras ustedes lo alaban en el programa Carajo”, esgrimió el abogado vinculado a la UCeDe.



Las guerras intestinas en La Libertad Avanza, entre Karina Milei y Santiago Caputo, están a flor de piel. Ante la reconfirmación en el cargo de los Menem, señalados por presuntas maniobras de coimas, la hermana del presidente apuntó en licuar la influencia del asesor. La última jugada de la secretaria general de Presidencia fue abrir una nueva mesa de coordinación de siete miembros entre los que figuran el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem. Un movimiento, por parte del karinismo, que el Mago del Kremlin observa con preocupación en la salvaje interna.

En el cierre del mensaje, Maslaton compartió un fragmento de la editorial que el Gordo Dan realizo en la plataforma Carajo y concluyó: “Ustedes van a quedar como los jóvenes de 1976-1981 que promocionaban a Videla y Martínez de Hoz, y que caídos estos dos nunca más pudieron figurar en nada. Es la misma política de entonces la que Milei decidió imponer desde diciembre de 2023 y está sacada del mismo manual de la estafa y el terror”.



Tras los cierres de listas que el armado de Sebastián Pareja realizo para La Libertad Avanza, en el que dejaron de lado a los activistas de Las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo observa con preocupación el panorama militante en LLA. Si bien la contienda legislativa bonaerense de medio término puso en duda la estrategia de la hermana del presidente, Karina Milei, puertas adentro mantiene el poder. Para la presidenta del principal partido libertario ya no son impresindibles los trolls y tuiteros del sector de Caputo, sino que la apuesta viene en la conformación del aparato y el proselitismo en el barro.

Octubre será el mes en el que se conocerá quien tuvo la razón estratégica para imponerse en las elecciones legislativas nacionales. En el oficialismo, se juega otra partida en paralelo, la continuidad del principal consultor del Presidente. Los fantasmas de Ramiro Marra y del mismo Carlos Maslaton, recorren la oficina de Santiago Caputo.