Guerra de periodistas: Longobardi cargó contra los "apologistas" Majul y Trebucq

“Fue patético ver, después de la paliza que recibió el gobierno en las elecciones en la provincia, a los apologistas del delirio, de los malos modos, de los insultos, pedirle a Milei moderación en su discurso tras conocerse los resultados”, posteó Marcelo Longobardi en su cuenta personal de X.

Sin nombrarlos, en su breve columna para redes sociales, el periodista se refirió a las posturas que tomaron Luis Majul y Esteban Trebucq con el gobierno nacional, tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en los comicios legislativos de medio término en territorio bonaerense.El título de la editorial fue “Apologistas del delirio”.

“Por supuesto, hemos visto una campaña protagonizada por situaciones y por personajes completamente inverosimiles. Como por ejemplo, en las últimas horas, este personaje llamado o conocido como el Gordo Dan, el caso de Spagnuolo, las denuncias de espionaje de parte de los rusos, la censura de parte de la Justicia, los desmanejos económicos y el espionaje”, concluyó Longobardi.

A tan solo horas de difundirse los resultados electorales, lejos de adoptar una posición crítica con el gobierno nacional, Luis Majul posteó en su cuenta de X una serie mensajes con consejos e indicaciones que debería adoptar el presidente Javier Milei para mejorar la performance libertaria en octubre. Minutos antes, el mismo conductor televisivo, realizó una numeración de las razones por la que LLA perdió ante el kirchnerismo en la contienda del domingo.



En el primer tuit del creador de La Cornisa, titulado “Las mil y una razones de la aplastante derrota”, menciona los diez motivos por la que el peronismo obtuvo casi 48 por ciento de los votos mientras que los libertarios llegaron tan solo a arrimar los 33 por ciento. En un segundo tuit, llamado “Qué debería hacer el presidente para recuperar la iniciativa”, Majul aportó una serie de consejos y sugerencia de las decisiones ejecutivas para mejorar la gestión gubernamental.

Son días difíciles para los comunicadores del oficialismo, la guerra interna libertaria entre Karina Milei y Santiago Caputo provocó diversas movidas mediáticas que hasta el momento agregaron más leña al fuego. Un enfrentamiento de poder en el que los alfiles del asesor presidencial y los funcionarios cercanos a la hermana del presidente son los caballitos de batalla.



El Gordo Dan expuso el fuego amigo en un tuit destinado a Javier Milei. "DT ordené ya el equipo. Acá seguiremos bancando hasta el final. Pero ordene ya el equipo. Ordene el equipo y venceremos”, posteó Daniel Parisini, para luego acusar al armador Sebastián Pareja como el máximo responsable de la derrota electoral, calificándolo de “traidor”. Todo indica que la guerra intestina en La Libertad Avanza va a continuar por largo rato.