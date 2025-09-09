En el canal del "Gordo Dan" admiten que tienen un troll center para operar a favor del Gobierno

“Veíamos que había muchas encuestadoras que la pifiaron como siempre. Pero, también, vimos muchos trolls center pago diciendo que esto iba a ser parejo”, explicó Ale Sarubbi, en su editorial del ciclo "La Trinchera" por la plataforma Carajo, y remarcó: “Y quiero que se entienda esta distinción, hay un troll center pago que está diciendo cualquier pelotudes y estamos viendo el resultado de eso. Eso es algo que no se puede desconocer”.

En la plataforma streaming de Fernando Cerimedo, Sarubbi denunció la utilización de trolls pagos para promover y favorecer la fracasada campaña electoral libertaria en las legislativas de medio término en territorio bonaerense. El conductor se sumó a los señalamientos en contra del armado proselitista de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, que encabezó Karina Milei, junto con Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem.



Al otro día de conocerse los resultados de la votación que favoreció al frente peronista, en La Libertad Avanza comenzaron la búsqueda de los culpables del fracaso en la contienda electoral. El mismo Gordo Dan, figura de Carajo y subalterno de Santiago Caputo, se puso a la caza de los responsables. En su famosa cuenta de X, Parisini compartió la imagen de armador bonaerense Sebastián Pareja y del dirigente Ramón Vera, señalados como los que llevaron a cabo el pobrísimo acto de cierre de campaña en Moreno, con el siguiente mensaje: “Roma no paga traidora. LLA-PBA tampoco”.

Por otro lado, no es la primera vez que se vincula a LLA con el uso de trolls. El propio Cerimedo lo admitió en un reportaje realizado por Noticias en 2022. Ante la pregunta si utiliza trolls en sus campañas políticas, el experto en marketing digital y amigo de la familia Bolsonaro, el comunicador derechista admitió: “Por supuesto. Partimos de la base de que si no lo hacés vos, lo va a hacer el otro. Los call center de Macri estaban mal hechos, pero acá hay inteligencia artificial y granja de trolls. No percibís que no es una persona: hay cuentas que tienen 30 mil seguidores”.



“En realidad nadie tiene los huevos para decir que esto pasa. Son cosas que existen. El votante común sabe qué hay trolls y que las encuestas están manipuladas. No hay que subestimarlo más”, destacó el fundador de La Derecha Diario, en aquel reportaje. En ese aspecto, la lectura ante las declaraciones de Sarubbi y los dichos de Cerimedo es que el uso de trolls center por parte del oficialismo son un hecho, aunque los resultados no son los queridos y ni siquiera los esperados.