La desopilante imitación que un ex tuitero libertario hizo de Javier Milei

“Digo, o sea, Lali Deposito, María BCRA…”, imitó El Presto a Javier Milei, simulando la voz ronca del presidente. El reconocido streammer, de manera ácida y humorística, disparó contra el mandatario y contra el periodismo complaciente. Una postura critica que el comunicador libertario asumió en los últimos meses.

Eduardo “El Presto” Prestofelippo viene desde hace tiempo apuntando contra el oficialismo. La mecha del conflicto se encendió el año pasado, con el retiro de Ramiro Marra de las filas de La Libertad Avanza y las declaraciones de influencer contra los trolls que responden a Santiago Caputo.

“Entre los ñoquis que nombró Adorni se encuentra Tomás Jurado. Tiene un canal de YouTube que se llama ‘El Peluca Milei’, o sea que el día que Milei desaparezca no sé qué va a hacer de su vida, para él y para los otros parásitos que están viviendo de la bola de Milei”, resaltó el streammer hace un tiempo.



Tras la derrota electoral legislativa en territorio bonaerense, el comunicador disparó contra el gobierno nacional una vez más. “No aguantó las lágrimas: 'todo mal hicieron'", declaró, apuntando directo a Karina Milei en su programa y reconociendo los errores estratégicos en un duro análisis junto a Emmanuel Danann y Álvaro Zicarelli.

Los inicios políticos se remontan a principios de 2019, cuando fue proclamado como primer candidato a legislador cordobés por el Partido Libertario, en el marco de la candidatura presidencial de José Luis Espert. Pero, en ese momento, no se pudo presentar porque la jueza electoral lo dio de baja porque no tenía domicilio en Córdoba.

En el año 2020, en época de la pandemia, El Presto fue militante antivacunas y alentó las concentraciones públicas durante la cuarentena impuesta por la gestión de Alberto Fernández. Estas posturas le valió varias situaciones judiciales comprometidas contra Cristina Kirchner y Fabiola Yañez.