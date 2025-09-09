Tomás Rebord a los antiperonistas: "quizás te tenés que ir"

“Si te autopercibis sueco, capaz te tenés que ir hermano”, disparó Tomás Rebord en su ciclo streaming y continuó: "Sos un boludo, te lo juro. Te habrán criado entre cuatro paredes embebida, con una ideología foránea y ajena, donde te repitieron una y otra vez eso”. “No digo que votes peronismo, pero que comprendas el fenómeno del país donde vivís”, concluyó.

El monólogo del streammer apuntó a los posteos de parte de algunas figuras reconocidas del electorado que acompañan al oficialismo. “No hay caso. La gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro”, escribió en su cuenta de X el economista Miguel Boggiano, cercano al presidente Javier Milei y defensor de sus medidas. Un comentario que fue cuestionado por los medios y varios miembros de la dirigencia política.



En el discurso en el que Javier Milei admitió la derrota, el economista libertario volvió a exponer su parecer en las redes sociales: “En octubre nos va a unir el terror a los K”, señaló. Y agregó: “En octubre lo damos vuelta. Elijo creer”. Un mensaje en coincidencia con los dichos del líder libertario sobre el escenario.

Ciertos aspectos de las declaraciones de Rebord hace referencia a posturas y acciones cometidas por el mismo Milei. Sin ir más lejos, en su discurso de aceptación de la derrota electoral legislativa, en territorio bonaerense, el Jefe de Estado hizo mención de una frase del afamado primer ministro británico Winston Churchill.

No solo eso, al día siguiente, en su cuenta de X, el presidente subió una imagen creada con IA que se lo observa vestido de caballero medieval inglés, utilizando la bandera inglesa como capa, peleando con una espada contra un ejército de zombies que llevan enarbolado la bandera argentina. Teniendo en cuenta la retorica libertaria utilizada por el presidente, sin dudas Rebord apuntó contra los seguidores de la LLA e, incluso, contra el mismísimo Javier Milei.