Revelación esotérica: Milei habló de economía moneraria con el gato de un amigo

Ambos fueron íntimos amigos durante casi dos décadas. En ese tiempo atravesaron de todo, incluso situaciones del orden de lo sobrenatural.

De hecho, Diego Giacomini confirmó algo que había adelantado NOTICIAS tiempo atrás: que su entonces íntimo amigo Javier Milei creía haber mantenido distintos debates de economía monetaria con Baco, el gato de Giacomini. El economista hizo esa revelación en el canal de streaming Blender, donde también contó otras situaciones esotéricas que Milei le dijo que había vivido.

Una de ellas fue la ocasión en la que Milei se vio forzado a vender su moto. De acuerdo al relato de Giacomini, el actual Presidente le dijo que la moto se la había mandado “el maligno”, como Milei llama al diablo.

Eso se la había revelado el mismísimo Dios, con quien aparentemente el economista ya mantenía diálogos en aquel tiempo. “'El Uno' me ordenó vender la moto”, contó Giacomini que su entonces amigo le había dicho. Siguen las revelaciones místicas.