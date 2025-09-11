Cristina Kirchner anfitriona: las fotos fake de los visitantes de San José 1111

La foto política que ayer ofreció el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras la condena en la causa Vialidad que además la inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos, fue el regreso de Juan Manuel Urtubey al centro de la escena peronista. Una década sin verse ni dirigirse la palabra había transcurrido entre la ex presidenta y el ex gobernador de Salta, que compartieron coalición en tiempos en que ella conducía el país y él la provincia.

Debido a ese distanciamiento, el salteño intentó durante años la construcción de un espacio propio por fuera del kirchnerismo, primero con Alternativa Federal en 2018 y después como compañero de fórmula de Roberto Lavagna en 2019, hasta que en 2023 comenzó a acercarse otra vez, sumándose a la campaña de Sergio Massa en el tramo final. Ahora el movimiento es explícito, Urtubey se reunió con Cristina Kirchner en busca de un respaldo explícito a su candidatura al Senado por Fuerza Patria. En ese mismo encuentro estuvo también Emiliano Estrada, primer postulante a diputado nacional en la lista peronista.

El gesto hacia Urtubey expresa la voluntad de Cristina Kirchner de recomponer puentes con sectores del peronismo del interior que durante años caminaron lejos del núcleo K. Tras el reencuentro y la difusión de la imagen de los tres dirigente justicialistas, los usuarios de las redes sociales empezaron a difundir memes e imágenes creadas con IA sobre hipotéticos visitantes. Algunos internautas, incluso, agregaron digitalmente una tobillera a la ex vicepresidenta.

Por supuesto, la virtualidad es tierra fértil para los trolls. Los militantes digitales de La Libertad Avanza, que en su mayoría responden a la conducción de Santiago Caputo, no perdieron el tiempo y aprovecharon en juntar en la misma fotografía a la expresidenta con el armador Sebastián Pareja. Los señalamientos y la bronca contra el dirigente bonaerense, como responsable de la derrota electoral del domingo, todavía perduran.

En el marco de su gira internacional The Lifetimes Tour, Katy Perry llegó al país parra llevar a cabo dos presentaciones previstas en el Movistar Arena. La estrella pop fue recibida con un gesto tan sorpresivo como simbólico: sus fanáticos le obsequiaron un cuadro de Eva Perón en la puerta del hotel donde se hospeda en Recoleta.La cantante salió a saludar a la multitud que la aguardaba y levantó la pintura peronista. El meme salió por si solo. En redes sociales se difundió a la misma artista estadounidense junto con Cristina Kirchner, e inevitablemente algunos periodistas, como Eduardo Feinmann, cayeron con la imagen fake.