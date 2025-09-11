El secreto disfrute de Victoria Villarruel por el mazazo que sufrió Milei

¿A quién habrá votado Victoria Villarruel en las elecciones del domingo, cuando esquivó a los periodistas evadiendo el protocolo habitual y entrando por la parte trasera del colegio Cristo Rey, en la localidad bonaerense de Tres de Febrero? ¿Habá depositado en la urna una boleta con los candidatos de su espacio político? ¿O, aprovechando que el voto es secreto, se la jugó por el peronismo?

La pregunta viene a cuento porque, desde que el Presidente sufrió el tremendo porrazo de las legislativas de la Provincia, ella no logra ocultar su satisfacción. La íntima alegría que el resultado genera en la vice de Javier Milei se ve reflejada en la campaña en redes que los “villarruelines” desplegaron desde el minuto uno en que se conoció la derrota.

Van algunos ejemplos.

La vice bebiendo de una taza que dice “Lágrimas de libertarios”, junto a la leyenda: “Totalmente ababados. El futuro es con Victoria Villarruel”.

Villarruel junto a un Milei en pañales, recitándole mandamientos del estilo “no encubrirás a tu hermana coimera” y “no insultarás a la vicepresidenta de la Nación”.

Villarruel sonriente, sentada en su despacho del Senado, y un “villarruelín” comentando la imagen: “Solo espero que la próxima vez que me dirija a las urnas sea por esta gran mujer que está dando todo, a pesar de la mierda que le están tirando todos los días”.

Otro fan de la vice advirtiendo: “Van a pedir a Villarruel de rodillas”, y citando un artíciulo que dice: “En privado, dirigentes libertarios señalan que la ausencia de Villarruel restó 'densidad' en segmentos donde Milei no llega o donde directamente genera rechazo”.

Otra seguidora de “Vicky” resumiendo el engaño: “Votamos a Villarruel de vice, no a Karina”.

Y los ejemplos podrían seguir y seguir.

Fue una marea de mensajes en redes que la convirtieron en tendencia a la vice en las horas que siguieron a la elección, y que dejaron muy en claro que ella no olvida el destrato recibido. Porque lo cierto es que, desde que se peleó con ella y la dejó sin el manejo del área de Seguidad ante la llegada de Patricia Bullrich al espacio, Milei no le dirige la palabra a quien fue su compañera de fórmula. La acusa de andar conspirando junto a Mauricio Macri. La desinvita de los actos oficiales. La trata de “golpista” y la responsabiliza por las corridas cambiarias de estos días. La llama “traidora”. Y le cierra las puertas de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

La novedad es que, a diferencia de antes, cuando sufría los golpes y seguía adelante, la vicepresidenta ahora contesta. Contraataca. Ojo por ojo.

Es un consejo de su consultor Mario “Pato” Russo, el mismo que en 2021 convenció a Milei de llevarla como compañera en su boleta al Congreso, luego se distanció de ella y ahora volvió a su lado para la guerra que mantiene con el Presidente.

Lo que se vio en las redes después de la derrota del Gobierno es exactamente eso: disfrute ante la desgracia ajena, venganza, satisfacción.

Sí, Villarruel está feliz.