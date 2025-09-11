El video de Milei con el asesinado Charly Kirk: "Afuera!"

"Charlie Kirk con Javier Milei. Conocía el “¡Afuera!”, del presidente. Tipazo. Mataron uno nuestro”, posteó Santiago Oría en su cuenta de X. El documentalista libertario compartió el mensaje con un breve video que lo muestra al presidente junto con el activista conservador en la red carpet de un mitin político.

Los dos hombres posan sonrientes para la foto de los medios periodísticos norteamericanos y, ante los flashes, el estadounidense pronuncia: “¡Afuera!". Una ocurrencia de Kirk, que al mandatario argentino le cayó muy bien y lo replicó. La famosa palabra de seis letras fue el grito de guerra de Javier Milei cuando se presentaba como candidato presidencial en las elecciones de 2023 y proponía reducir los organismos del Estado.

El miércoles, el activista y fundador de Turning Point USA, fue mortalmente herido durante un evento universitario en Utah Valley University, en Orem, Utah. El suceso tuvo lugar alrededor de las 12:20 del mediodía local, cuando Kirk estaba hablando bajo una carpa blanca como parte de su gira “American Comback Tour” y atendía preguntas de la concurrencia. Un disparo proveniente de un edificio ubicado a unos 200 metros impactó su cuello; fue trasladado al hospital, pero falleció poco después.

Las autoridades estatales y federales, incluyendo el FBI, calificaron el hecho como un “asesinato político”. De inmediato se detuvo a dos personas para interrogar, pero ambas fueron liberadas tras comprobar que no estaban vinculadas al disparo. Hasta ahora, el autor material del disparo continúa prófugo.El suceso provocó reacciones contundentes en todo el espectro político: condenas al acto de violencia, llamados al fin de la polarización, y declaraciones de figuras tanto conservadoras como demócratas.

Los investigadores recuperaron el arma que se cree se usó en el atentado: un rifle Mauser calibre .30-06 de cerrojo, de modelo antiguo, envuelto en una toalla; encontraron una vaina percutida dentro del arma y, además, tres cartuchos sin disparar con inscripciones preliminarmente descritas como con mensajes “transgénero” y “antifascistas”. También recolectaron huellas: impresiones de calzado, de antebrazo y de palma.