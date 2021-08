Luis D'elía defendió a Irán: "tienen una avenida que se llama Argentina"

Ayer, el piquetero Luis D’Elía expuso su versión en el marco en las audiencias dispuestas por el Tribunal Oral Federal 8 que sigue la causa del Memorándum con Irán, que nació tras la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre el encubrimiento a los sospechosos de haber planificado el atentado a la AMIA.

Sospechosos entre los que se cuenta a Ahmad Vahidi, que se convertía ayer en ministro del Interior de Irán, algo que la el gobierno de Alberto Fernández condenó vía Cancillería. En ese marco, D’Elía se declaró un “preso político” y habló de una “orquesta sinfónica político- judicial” que funcionó para acusarlo, y defendió a Irán a quien considera inocente.

El piquetero relató ante la corte su viaje de 2007 a Irán y expuso allí las explicaciones del régimen chiita. “Le conté a los jueces mi viaje. Viajé a Irán con el padre (Luis) Farinello (el cura obrero que falleció en 2018) y con el ingeniero Mario Cafiero (tío del actual jefe de Gabinete nacional y presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que depende del Ministerior de Desarrollo Productivo que dirige Matías Kulfas).

En ese viaje se llevó una carta al presidente Mahmud Ahmadinejad, apoyando el derecho de Irán a la autodeterminación y de no injerencia en sus asuntos internos, firmada por diversas personalidades argentinas como el director de cine y ex diputado Fernando Pino Solanas (socio político de Cafiero) y las presidentas de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Nora Cortiñas, entre otros. D'Elía declaró en ese momento que había que “investigar a la derecha judía” por la voladura de la mutual. “Si (Isaac) Rabin fue asesinado por la derecha judía, ¿por qué no se puede hablar de esta hipótesis para la AMIA?”, se preguntó el piquetero entonces

“No reunimos con el canciller iraní y el encuentro duró una hora y media, en la que le preguntamos directamente sí Irán había puesto la bomba a la AMIA, y tuvimos una respuesta muy interesante el canciller. Ellos no sólo negaron, sino que ponen argumentos muy potentes. En la década de los '80 Irán vivió la guerra con Irak (Ndr: por entonces Sadam Husein era aliado estadounidense). y el principal proveedor de armas livianas a Irán fue Argentina, más particularmente el doctor Raúl Alfonsín”, relató ahora Luis D'elía.

“Por eso una de las avenidas de Teherán se llama Argentina. Tienen una avenida que se llama Argentina, y dicen que aún le deben poner el nombre a una calle por Raúl Alfonsín. Y nos decían, nosotros no vamos a tirar bombas a las casas de los amigos”, siguió la defensa iraní de D'elía, que pregona la responsabilidad de la derecha judía en los atentados locales.

“Esto fue una interferencia de la CIA y del Mossad. Yo no me imagino tras el 11s que los organismo de seguridad de otros países hayan investigando el 11s. Ahí el FBI y la CIA ocuparon todo el espacio a la hora de investigar. Acá no tienen nada que hacer los organismos de otros países”, agregó, señalando los vínculos del fiscal Nisman con la embajada estadounidense en Argentina.

Estas audiencias, de las que también participó el ex vicecanciller Eduardo Zuain, hoy embajador en Rusia, fueron cuestionadas por las querellas de la DAIA y familiares de la masacre, que fueron avaladas por otra parte por el fiscal Marcelo Colombo, que todavía debe pronunciarse (lo haría el miércoles que viene) sobre la cuestión de fondo.

por R.N.