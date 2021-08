Faurie contra Taiana: la crítica a la OEA y el apoyo a Venezuela

“Me parece un error que Argentina esté peleando dentro de la OEA porque no nos gusta el perfil que tiene (Luis) Almagro, es un error. La OEA es un mecanismo importante para el funcionamiento de las consultas políticas en el ámbito latinoamericano. Lo último que se nos puede ocurrir a nosotros es apartarnos de un mecanismo importante como es la OEA”, marcó el ex canciller macrista Jorge Faurie, hoy precandidato a diputado en Santa Fe.



“La crítica que se le hace ahora a la OEA es la posición de Almagro en las elecciones en Bolivia, donde tanto la OEA como la UE dijeron que en esa evaluación de las elecciones hubo errores. No podemos andar pidiéndole la renuncia a todo aquel que no opina como uno quiere”, agregó Jorge Faurie, que se despegó de la investigación en curso por el envío de municiones a Bolivia tras el golpe a Evo Morales.

“Yo no estoy llamado a declarar en ninguna condición sobre el envío a Bolivia, está en etapa judicial. Hay que poner todo para que se esclarezcan las cosas. En gendarmería van a tener que explicar cuánto llevaron y qué llevaron”, puntualizó, recalcando que el envío se produjo unos días antes de que Mauricio Macri dejara el poder, y el monitoreo de eso, seis meses después, corresponde a la actual gestión.



“Tenemos que definir el papel que quiere Argentina, y el papel que quiere Argentina no puede ser decir que Venezuela está bien, siendo un país con el 96% de pobreza, es una locura”, agregó Faurie, cuestionando la voluntad de la actual gestión de sustituir la presencia argentina en la OEA por un apoyo a la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños creada en 2011.

"Hay que fortalecer la CELAC (...) y claramente tiene que tener como objetivo político la renuncia por inconducta e inmoralidad del señor (Luis) Almagro al frente de la OEA”, aseguró Jorge Taiana en un discurso que se conoció ayer, pero había sido pronunciado el 30 de julio. No es muy distinto a lo que piensa el presidente Alberto Fernández, quien en sintonía con los dichos de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había declarado hace una semana: "La OEA tal como está no sirve".

“No hay negociación posible con una OEA dirigida por Almagro y eso hay que hacérselo entender a la administración del presidente Biden. Ese es un punto que no debe tener retrocesos”, agregó Jorge Taiana que propone abrazar una agenta "anti yankee" y en sintonía con China.

Taiana es uno de los impulsores públicos del Grupo de Puebla, el foro político integrado por partidos políticos de la región autodenominados progresistas que entienden que hay que limitar la influencia de los EE.UU. en América Latina, “Nosotros como progresistas tenemos que tener una posición política frente a los debates que se están dando en el mundo. Tenemos que defender nuestra autonomía y basar la integración en este no lineamiento activo”, marcó el ex canciller argentino ahora al frente de Defensa.

Taiana llega a ese ministerio apenas días después de la visita de Jake Sullivan, enviado de Joe Biden. Un revés para las regiones del presidente que busca una reunión con el presidente estadounidense antes de las elecciones. Para Taiana, ese pensamiento pertenece al pasado: “China es una potencia en ascenso y Estados Unidos es una gran potencia pero en declinación”.

Hoy China ya tiene una base militar en el país, ubicada a escasos 100 kilómetros de la estratégica Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Y no es novedad la aceitada relación entre el kirchnerismo y el régimen de Xi Jinping. El arribo de un lobista pro china al Ministerio de Defensa fue festejado de hecho la embajada del país oriental.