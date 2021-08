Las increíbles predicciones del padre astrólogo de Victoria Tolosa Paz

"En 2020 todo el sistema, la matrix, se cae a pedazos", predijo Juan Honorio Tolosa Paz, el padre astrólogo de Victoria Tosa Paz, la esposa de Enrique "Pepe" Albistur (ex secretario de Medios del kirchnerismo y el amigo que le prestaba el departamento al presidente Alberto Fernández) que hoy encabeza la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

El presagio es de 2018, cuando pronosticó un cambio planetario con un "bloqueo económico total" entre febrero y diciembre de 2020. En un reportaje online que puede verse en Youtube, Juan Honorio Tolosa Paz compartió su visión del futuro, basada en el estudio de los astros, y aseguró que el cambio comenzaría en 2020, cuando "se desmantela todo para que en enero de 2025 ampliemos la conciencia".

El video de las predicciones:

"¿Para el 2020 viene un cambio que es necesario, pero que será una hecatombe económica que debe ser así para un cambio de conciencia?", le pregunta su entrevistador. "Si, totalmente, esto no da más. No da más a nivel global. Esta mentira en la cual estamos viviendo no da más. Va a haber una crisis, un bloqueo económico de billetes, por eso le digo a la gente que no los tenga en los bancos, que tenga una huerta, que saque agua de las napas a través de la energía solar. Estamos pasando de la cuarta a la quinta dimensión", marcó el astrólogo platense.

El padre de Victoria, quien fuese antes candidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos, y titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno, amplió el año pasado su predicción. "En enero de 2021 se libera la pandemia. En el 2022 se abre la luz. La deuda argentina la liberarán, no pagaremos nada", agregó entonces en diálogo con NOTICIAS.

Pero en otra entrevista con este medio de 2012, juraba ser "mejor cocinero que astrólogo”. “Fui rugbier, me casé a los 21 años y a los 23 tenía tres hijos. Estudié Veterinaria, me encantan los animales, soy tauro. Nacieron Consuelo, Victoria, Agustina, y Juan Honorio. Era ayudante de cátedra ad honorem y trabajaba en la Municipalidad. Tuve una agencia de Prode, un criadero de pollos, un boliche bailable. A los 32 años me separé y, en una crisis grande me fui a Pinamar, en una casilla de madera, vivía de la pesca. No encontraba mi vocación, la llamada de los dioses”.

¿Un buscavidas? "¡No!, un buscavidas queda grasa, ¿qué vas a buscar, si la vida es tuya? Las cosas salen, como esta nota", contestaba Tolosa Paz entonces, y advertía que nunca le había pedido nada a su yerno Albistur. "Se conocieron en 2007 en Pinamar, por intermedio de la prima de él, casada con Pont Lezica. Con un padre tan delirante, mis hijos son todos prolijos, Victoria fue subsecretaria de Servicio Social, en el edificio de Obras Públicas", contaba entonces orgulloso sobre su hija.

por R.N.