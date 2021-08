Pablo Echarri intendente: el kirchnerismo lo espera con brazos abiertos

El rumor circula hace algún tiempo. Y Pablo Echarri ha sido contundente: “no voy a ser candidato a Intendente de Avellaneda”, escribió en su cuenta de Twitter cuando surgieron las versiones. Unas que él mismo había alimentado en parte.

"No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, los diputados. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia. Me parece que en un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas", había expresado cuando le preguntaron si le gustaría sumarse como candidato en estas legislativas.

"Los 14 años de SAGAI (Ndr: el sindicato de actores y bailarines que preside) han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es fáctico y palpable", agregó.

El actor y dirigente tiene un alto perfil político, y un marcado apoyo al kirchnerismo (alguna vez dijo que se sentía hijo político de Cristina Kirchner) desde hace más de una década, y una buena relación entre otros con Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, de donde es oriundo: nació en Villa Domínico, y de allí los rumores sobre la posibilidad de salir a representar al municipio en las próximas elecciones dentro del Frente de Todos.

Hace unos días, Echarri en tono proselitista había justamente festejado la gestión de Jorge Ferraresi en el distrito: “fue el mejor intendente de la historia”. Y el actual ministro de Desarrollo Territorial respondió a los elogios: “Es un halago viniendo de Pablo que es un tipo muy comprometido. Todo tiende a ver si va a ser candidato en 2023, yo decía ojalá, siempre estoy buscando que se involucre porque me parece que tiene una potencialidad grandísima, pero él explícito que su lugar por el momento, está en otro lado”, manifestó Ferraresi den diálogo con Delta 90.3.

“No lo hemos tentado desde el Patria sino yo como intendente. Tenemos una relación como intendente y vecino, hemos tenido encuentros, nosotros tenemos un cine de barrio que lleva su nombre, y el vino la inauguración y charlamos. Después nunca pudimos coincidir. pero yo siempre le tiró. Lo esperaremos, gestionaremos un par de años más, y después le daremos el paso a Pablo para que se haga cargo de una gestión local que la verdad lo haría de manera extraordinaria”, ensalzó Ferraresi a Echarri.

“Es un talentoso, un tipo que sabe mucho, ha hecho una apuesta grande en hacer ficción de verdad acá en Argentina, en traer productoras, en generar recursos. Me parece una tarea maravillosa y necesaria en este momento”, siguió Jorge Ferraresi sobre Pablo Echarri, elogios que tienden a buscar convencerlo para que pueda competir en 2023 quizás en el distrito, uno de los bastiones del armado kirchnerista en la provincia. “Tiene un cariño por la ciudad muy grande, y es muy joven”, agregó quien ocupa un lugar en el gabinete nacional, dispuesto a esperarlo.

Mientras tanto, Echarri aporta desde lo comunicacional. En sus entrevistas, y en medio de una campaña de promoción de “Art” (en la que se sube al escenario junto a Fernán Mirás y Mike Amigorena, con la dirección de Ricardo Darín y Germán Palacios), la obra que estrena esta semana, no deja de meterse en la campaña.

"El Frente de Todos está llevando adelante un tema desarrollista y de ampliación muy grande. Por supuesto. la pandemia lo está complicando y haciendo que haya avances y retrocesos. Yo estoy seguro de que cuando la pandemia desaparezca, o de alguna forma disminuya a un nivel más grande del que estamos ahora, muchas de las medidas tomadas por el Gobierno van a generar una expansión en materia laboral y en el percibimiento de los ingresos", analizó el actor.

Y criticó a Juntos a la que ve "con una imposibilidad de poder esgrimir argumentos sólidos de gestión”. "Están sumergidos en una pelea interna y un intento de desgaste del adversario con mentiras y con herramientas que el oficialismo no utiliza. Lo mejor que puede hacer el oficialismo es hacer silencio y dejar que esas oposiciones internas dentro de la misma oposición sigan sucediendo", marcó.