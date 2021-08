Franco Rinaldi: 150 fracturas, furor en redes y una candidatura

En un planeta de casi ocho mil millones de personas hay solo 500 mil con osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que causa que los huesos se rompan con tan solo una caída. Sólo una de ellas va ahora como precandidato a diputado por la lista liberal de Ricardo López Murphy. Es Franco Rinaldi, que llega a la entrevista en un bar de Palermo manejando un largo KIA gris. Un amigo suyo, que quedó parapléjico en un accidente, le enseñó a utilizar un auto adaptado hace tres años, y ahora lo estaciona en dos maniobras, como si estuviera dando un examen de conducir. Cuando se prenda el grabador va a contar cómo fueron sus 41 años de vida: nació en Salta, y para cuando tenía 17 años y se vino a vivir a Buenos Aires a estudiar Ciencias Políticas ya acumulaba 130 fracturas, 8 intervenciones quirúrgicas, y se movía en silla de ruedas.

Franco Rinaldi: Lo que más miedo me da es mi próxima fractura. No sólo por el dolor que supone, por cómo ha ido deformando mis huesos, sino porque me genera mucha postración, me corta la vida y la independencia. Quizás por eso de chico, mientras todos los pibes normales jugaban a la pelota, a mí me interesó la política y la lectura. Aunque todavía me sigo fracturando mucho vivo sólo hace 20 años y me autosostengo, pero me cuesta mucho trabajo vivir, llenarme la heladera, cocinarme, organizarme. No tengo mucha ayuda, apenas una persona que me limpia cada tanto.

Noticias: ¿Cómo es lo del miedo a la próxima fractura?

Rinaldi: Para mí es… es terrible tener que pasar a depender enteramente del otro para vestirte, para ir a la cama, al baño, al sillón. Todas esas cosas se me terminan cuando me fracturo. Para mí la vida en ese sentido es un desafío permanente. Ahora con las aplicaciones casi ni voy a supermercados, pero antes iba, con una bolsita que la colgaba en la silla de ruedas. Caminar normalmente no caminé nunca, hasta los 15 andaba en triciclo.

Noticias: Hoy lo tiene muy procesado todo esto. ¿De chico, en Salta, fue más difícil?

Rinaldi: Por suerte mis padres me mandaron mucho de chico a terapia. Y eso me salvó bastante de ser un resentido, de vivir enojado con la vida o con los otros, y me ayudó a tratar de encauzar esto en querer vivir lo mejor posible, en una expresión de voluntad. De hecho, y con algún nivel de oposición, me permitieron irme lejos a hacer mi vida, y creo que un poco el gen de mi liberalismo está ahí, en que mis padres me dejaron volar, teniendo todos los fundamentos para decirme no vas a ningún lado: ellos habían sido el sostén fundamental durante toda una vida de postraciones y me decían “¿quién te va a cuidar cuando te fractures?”. Pero yo sabía que me quería ir, que necesitaba ser libre, y que esa libertad no la iba a poder tener viviendo en la misma ciudad que ellos.

Noticias: En una entrevista reciente en A24 contaba algo de su historia de vida y se tomó luego como una defensa a la idea de la meritocracia. ¿Fue así?

Rinaldi: No hablé de meritocracia, pero vi que se interpretó eso y me parece acertado. Pero no hice eso porque no me parece que hable de mí como alguien que tiene mérito, sí lo que puedo decir es que lo que me parece importante reafirmar es que la perseverancia es un valor, que el trabajo cotidiano de todos los días frente a la adversidad es un valor, porque hay una necesidad muy grande que tenemos todos para poder salir adelante y poder mejorar. Para poder parar las caídas. Espero en todo caso -y me haría sentir bien- que mi testimonio de vida pudiera ser una inspiración para que mucha gente pudiera decir loco, hay que esforzarse. Que si uno se esfuerza hay esperanza. Yo tenía un terapeuta muy bueno que me decía que lo importante no era no necesitar ayuda sino tener la fortaleza para saber pedirla. Yo lo tengo unido a la idea de que lo importante no es caerse, o no golpearse o no fracturarse, sino hacer el trabajo que hay que hacer para recuperarse, salir adelante. A mí que, con toda humildad lo digo y sabiendo que hay gente que la pasa peor, la vida me ha costado bastante, me cuesta bastante, lo que también tengo para decir es que me va bien, vivo bien, vivo de lo que quiero, tengo muchísimos momentos de felicidad, tengo mucha gente que quiero y que me hace sentir querido. Es una prueba de que se puede vencer los obstáculos. No siempre, pero hay que intentarlo.

Noticias: ¿No se cruza un poco esa idea con que si no se llega es porque uno no se esforzó? En el sentido de que la meritocracia supone que todos parten del mismo punto, cuando no es así.

Rinaldi: Entiendo tu punto. A mí lo que me parece es que eso puede ser cierto, que hay desigualdad de oportunidades, pero lo que nunca puede haber, desde la política, desde el ejemplo de la vida pública, es perder la idea de que llegar a la política es hacerlo para servir. La mejor solución con la vida es no darse por venido. Mi testimonio es sobre todas las cosas de perseverancia.

En el barro. Rinaldi llega a la política como una rara avis. Aunque se graduó en la carrera que vino a estudiar a Capital, se especializó luego en la profesión de la cual hoy vive: consultor aeronáutico, un mundo al cual incluso le sumó un libro propio (“Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdida”, y también escribió “El niño del año”, donde cuenta su infancia particular). El liberal también cosechó miles de seguidores en las redes, a los que entretiene con streamings semanales de dos horas, “Un café con Franco”, donde habla con acidez de la actualidad. “Y hoy, entre esto y la candidatura, duermo cuarto horas por día”, cuenta.

Pero su gran salto de fama llegó el año pasado. Es que el precandidato es un polemista picante, autor original del término “infectadura”, y su figura se empezó a viralizar cuando un usuario anónimo de Twitter, @frankiebotito, comenzó a compilar pequeños recortes de sus transmisiones. Uno de ellos llegó al aire: cuando lanzó su candidatura, C5N mostró videos donde Rinaldi hablaba del “verso de los 30 mil desaparecidos”, criticaba a los “negros” y a la “ginecogracia”, entre otras declaraciones polémicas. El protagonista de esta nota no sólo siente que están sacadas de contexto, sino que dice estar convencido de que el usuario anónimo está financiado por “el Gobierno”. NOTICIAS se comunicó con uno de los administradores de la cuenta, que niega todas estas acusaciones. “Le dijimos a Franco que si le molestaba lo dejábamos de hacer y nos dijo que estaba todo bien, incluso lo invitamos a cenar”, cuenta uno de los que maneja la cuenta.

Rinaldi: Nunca puede ser justo un personaje que está construido por videos de segundos. Yo hago un show que tiene mucho de sátira, y ellos hacen recortes para hacerme lucir como un loquito. Después los trolls me dicen “eh, miren al enano liberal”.

Noticias: ¿Le molesta?

Rinaldi: No está bueno. Nadie decide tener una discapacidad. Ya tener una discapacidad es una carga en contra, ya tengo mucho con la vida que arreglar, cuentas que saldar todos los días, se me ocurre que bastante más que los que hacen esos videos.

Noticias: ¿De cuáles de esas frases se hace cargo?

Rinaldi: Puede ser que en alguno haya tenido alguna expresión desafortunada, pero nunca hice negacionismo de la dictadura. Sólo pido derechos constitucionales, ¿por eso me van a decir nazi?

Noticias: Marcó varias veces que le molesta la virulencia en las redes, pero después usted afirma cosas como la de “infectadura”. ¿No debería hacer una autocrítica?

Rinaldi: Con infectadura me quede corto.

Noticias: ¿No es mucho mezclar una dictadura con restricciones que se tomaron en todo el mundo?

Rinaldi: No, porque no todas las dictaduras son iguales. Yo no estoy igualando a Alberto con Videla.

Noticias: Pero cuando usted habla de infectadura es obvio que apunta ahí, que es ahí a dónde va la memoria colectiva.

Rinaldi: Pero eso es un tema de la memoria colectiva. Yo estoy hablando de que cuando suspendes derechos constitucionales y cerras dos de los tres poderes del Estado…

Noticias: ¡Pero pasó en todas partes del mundo!

Rinaldi: No, en Estados Unidos no se cerró nunca el Congreso, en muchas partes de Europa tampoco.

Noticias: Pero acá siguió sesionando virtualmente.

Rinaldi: Después de tres meses. ¿La Justicia cuánto estuvo cerrada? Por eso dijimos infectadura.

Noticias: ¿No son posturas que en cambio de bajar la tensión la incentivan? Usted después se queja de los trolls.

Rinaldi: No, yo creo que no. No son ataques personales. ¿Tengo que hacer autocrítica? Seguro, sobre muchas cosas, pero sobre mi declaración sobre la política y los políticos no. Acá no estoy haciendo ataques personales, es un análisis que vos podes compartir o no en relación a que es lo que pasa en Argentina. Ni siquiera estoy hablando las calidades personales o morales, estoy diciendo que alguien que guarda la Constitución en un cajón, es acá y en la China un dictador.

Noticias: Ese tono de campaña preocupa, lo de o somos nosotros o vamos a una dictadura, a Venezuela. En estos días Santilli mismo salió a decir que no creía en esa idea de que estaba en juego la República.

Rinaldi: No me sorprende porque Santilli (y Vidal también) tienen una estrategia política del dialoguismo. Yo creo que Argentina no va a crecer con diálogo, y me preocupa mucho que el Gobierno pueda conseguir dos tercios en el Senado.

Noticias: ¿Pero sin diálogo crece?

Rinaldi: Creo que en todo caso es parte anecdótica en tanto y en cuanto vos tenes ideas, planes y programas claros.

Noticias: ¿No hay una contradicción ahí? Habla de la infectadura pero va a una PASO dentro de Juntos por el Cambio, donde lidera Larreta que estuvo siempre a favor de esas restricciones sanitarias.

Rinaldi: Yo he sido muy crítico de eso. Larreta acompañó en demasía una gestión horrorosa de la pandemia, en la que se violaron garantías constitucionales.

Noticias: Y ahora usted va a terminar engrosando esa lista.

Rinaldi: Pero Larreta definitivamente es distinto, se ha abierto de eso. Si Larreta finalmente va a ser el candidato a presidente de JxC, va a ser una opción distinta a la que propone el Gobierno. Nosotros estamos en una PASO para robustecer el espacio opositor. Después en el 2023 vamos a ver dónde está cada uno.