Los Palmeras cruzaron a Guillermo Moreno por su spot de campaña

Las peleas previas a una elección no suelen sorprender. Que Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, sea uno de los protagonistas, menos aún. Pero que quien inicie el reclamo sea una reconocida banda de cumbia, es toda una novedad: es que Los Palmeras explotaron contra el ex funcionario por su spot de campaña.

La banda santafesina se manifestó en contra de la utilización de uno de sus temas, al que le cambiaron la letra “sin el consentimiento del autor”, según explicaron. De hecho, iniciaron el reclamo ante Sadaic y se reservan el derecho de llevar a la Justicia a Moreno.

“Tomamos conocimiento que la canción ‘Los amigos que yo tengo’, con letra original de Carlos Cerilla y música de José Luis Nanni, que en su oportunidad grabara el grupo Los Palmeras, está siendo utilizada para el lanzamiento de la precandidatura a Diputado Nacional, en representación de la provincia de Buenos Aires, por el Partido Principio y Valores, de Guillermo Moreno”, escribieron en un comunicado desde Santa Fe.

Luego, Los Palmeras continuaron: “La letra ha sido cambiada, sin el consentimiento del autor, quien jamás lo concedería, dado que no es su estilo politizar sus obras”.

Finalmente, además del pedido que harán a través de Sadaic, aseguraron que también podrían llevar a Moreno a la Justicia “en salvaguarda del derecho moral, mancillado al cambiar parte de la letra”, para pedir por los “daños y perjuicios que la divulgación de nuestra canción, en una versión no autorizada, nos provoca”.

La de Moreno no es la primera canción popular utilizada en un spot de campaña. En las últimas horas, se hizo viral una versión de un tema muy utilizado en las canchas de fútbol con la letra modificada para Diego Santilli. “Colo vos sos mi esperanza, ya te conocemos, te tenemos fe”, dice la canción en apoyo al precandidato bonaerense de Juntos por el Cambio.