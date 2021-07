Amalia Granata vs. Carolina Losada por un lugar en el Senado

“Me subestimaron desde un primer momento y seguí igual adelante pese a todo. Yo no fui elegida para sentarme a calentar la banca, fui elegida para trabajar y así lo hice”, se defiende Amalia Granata, hoy diputada provincial santafesina, que competirá en las internas de Juntos por el Cambio en Santa Fe por un lugar en el Senado Nacional.

Del otro lado en esa interna está Carolina Losada, la periodista de A24 que saltó de la pantalla a competir también por un lugar en la Cámara Alta nacional con “Cambiemos con Ganas”, la lista en la que encabeza en la primera posición, seguida por Dionisio Scarpín. Mientras que Granata irá segunda como precandidata a senadora por “Santa Fe nos Une”, detrás del diputado Federico Angelini. Luciano Laspina y el ex canciller Jorge Faurie comparten ese espacio como diputados.

“Hoy formo parte de un frente amplio que se formó con el PRO y el radicalismo, y el espacio ‘Somos Vida’, voy a ser precandidata a senadora nacional junto a Federico Angelini, que es el vice del PRO a nivel nacional”, explica Amalia Granata que hoy tiene su monobloque en el parlamento santafesino, pero jura que eso no le complica conseguir apoyos para sus proyectos.

“No se me complica conseguir apoyo porque los proyectos son de calidad. Me parece que tiene que ver con la calidad de los proyectos más que con la cantidad que tiene tu bloque. He presentado 195 proyectos, de seguridad, adopción, medio ambiente, la verdad que tengo un abanico bastante amplio de proyectos”, explicó a El Disparador (Delta 90.3) la ex modelo. Ninguno de esos proyectos se ha convertido en ley, pero uno tiene media sanción.

Para Carolina Losada, este será su debut en la política. "Yo me meto en política porque quiero dejar atrás todo lo que representa Cristina Kirchner", apunta. Y señala que en Santa Fe, hoy “los chicos sueñan con ser narcos o sicarios”. Y refiere que las bandas reclutan a menores para transformarlos en criminales con la oferta de “motos, zapatillas y celulares”.

“Hay personas que corrompen la infancia de estos chicos y los transforman en criminales. Nosotros queremos que esa figura se lleve al Código Penal, que es la corrupción de menores con fines delictivos”, marca sobre cuál sería su aporte legislativo, y cuenta que fue su hermana quien la acercó a la política.

“Mi hermana milita desde chiquita y vino con esta propuesta. Todos los que integramos el equipo queremos devolverles las ganas a los argentinos. Con el populismo nos están llevando a lugares que me generan terror”, opinó Losada.

Amalia Granata en tanto, cree que “el Gobierno pone en la agenda temas del primer mundo y este es un país pobre". "Me preocupa la realidad paralela que maneja Alberto Fernández”, dice. “Primero deberíamos luchar por el derecho a comer, hay pibes y pibas que no comen. No tenemos derechos básicos como la alimentación o la educación. Creo en prioridades y hoy la prioridad no es un DNI no binario”, agrega la diputada santafesina.

Su participación en ese cuerpo legislativo ha sido contra el aborto, el himno inclusivo, la legalización del autocultivo de cannabis, y poniendo reparos a la aplicación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). “Jamás estuve en contra de la ESI, es un tema que en mi casa lo hablo con mi hija. Pero hay que respetar a las familias y a las instituciones”, señala Granata. “Me parece correcto que en el colegio se enseñe siempre y cuando los padres sepamos qué se va a enseñar”, insiste.

Carolina Losada, rosarina y ex modelo de la agencia de Pancho Dotto, apunta que Argentina está "a siete diputados de ser Venezuela”. Con esa cantidad “el oficialismo tendría mayoría en ambas cámaras y la oposición dejaría de existir. Alguien tiene que frenarlos”, remarcó entrevistada por entrevistada por María Laura Santillán, en CNN Radio.

