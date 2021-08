Diego Valenzuela: "los bonaerenses extrañan a Patricia Bullrich"

“Nosotros al tema de la taser lo planteamos hace tiempo y el ministro Berni se enojó, no cayó bien. Lo que nosotros decimos es que hay que apostar a más herramientas. Cada día que pasa parece que los bonaerenses extrañan más a Patricia Bullrich”, arranca Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, en un guiño a la ex ministra de Seguridad nacional, pretendida por los intendentes bonaerenses para sumarse en 2023, luego de que el larretismo le cerrara las puertas en la ciudad.

Y en un pie también al discurso de campaña en el que pretende focalizar Juntos (el nombre con el que se rebautizó el espacio) en PBA, donde Diego Santilli, ex vicejefe porteño y responsable de la seguridad en la Ciudad durante los últimos años, compite con el radical Facundo Manes en las primarias legislativas para definir luego una lista de unidad.

"Es una primaria sana e interesante. Yo voy a trabajar con el equipo de Diego Santilli pero hay que reconocer que Facundo Manes es una gran incorporación", manifiesta Valenzuela, referente del Grupo Dorrego de intendentes que él mismo nombró así. "A veces los políticos hablamos de los temas políticos, y la realidad no pasa por ahí. Porque la agenda de la gente es la seguridad, la economía, la educación. Nuestro foco debe estar puesto en la sociedad y en los bonaerenses", marca.

“Un plan de seguridad de fondo sirve, porque nosotros pudimos renovar la flota de móviles. Estaban en un muy mal estado. Compramos 35 y 29 fueron para el comando. Ahora, ¿eso arregla el problema de seguridad? De ninguna manera”, insiste Valenzuela, volviendo a poner el foco en uno de los ejes de la campaña de Santilli en PBA. Tema que el Frente de Todos da por superado, evitando darle lugar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni en la campaña: él coqueteó con ser candidato pero no tuvo los apoyos necesarios.

"En el Frente de Todos veo un discurso pero no veo un plan. Y hay un disenso profundo entre ellos, en el cual no le encuentran la vuelta a la economía. Lo productivo es esencial. Apostar a la economía popular como una parte vital. En un barrio popular la gente se dedica a oficios para sobrevivir, y lo saben hacer bien. Si nosotros los apoyamos van a poder progresar. Todo se puede hacer bien, pero hay que dedicarse a ello y no veo que el Gobierno Nacional se esté ocupando”, agrega el intendente.









por R.N.