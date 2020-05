VIDEO |El padre astrólogo de una funcionaria predijo la pandemia en 2018

"En 2020 todo el sistema, la matrix, se cae a pedazos". La frase pertenece al astrólogo Juan Honorio Tolosa Paz y fue dicha en 2018, cuando pronosticó un cambio planetario con un "bloqueo económico total" entre febrero y diciembre de 2020.

La predicción quedó registrada en una entrevista realizada el 3 de octubre de 2018, que llegó a YouTube dos semanas después. En el reportaje online, Tolosa Paz compartió su visión del futuro, basada en el estudio de los astros, y aseguró que el cambio comenzaría en 2020, cuando "se desmantela todo para que en enero de 2025 ampliemos la conciencia".

"¿Para el 2020 viene un cambio que es necesario, pero que será una hecatombe económica que debe ser así para un cambio de conciencia?", le pregunta su entrevistador. "Si, totalmente, esto no da más. No da más a nivel global. Esta mentira en la cual estamos viviendo no da más. Va a haber una crisis, un bloqueo económico de billetes, por eso le digo a la gente que no los tenga en los bancos, que tenga una huerta, que saque agua de las napas a través de la energía solar. Estamos pasando de la cuarta a la quinta dimensión", dice el astrólogo platense.

Tolosa Paz es el padre de Victoria, ex precandidata a intendenta de La Plata por el Frente de Todos, actual concejal de esa ciudad, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales del Gobierno y esposa de Enrique "Pepe" Albistur, el ex secretario de Medios del kirchnerismo.

NOTICIAS: ¿Cómo será la salida de esta pandemia?

Juan Honorio Tolosa Paz: En enero de 2021 se libera la pandemia. En el 2022 se abre la luz. La deuda argentina la liberarán, no pagaremos nada.