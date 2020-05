Perlitas y retos de Massa en la prueba del Congreso virtual

"¿Qué estamos votando", le preguntó el diputado Ricardo Buryaile desde Formosa a Sergio Massa, en plena capacitación para aprender a usar el sistema virtual de votación con el que la Cámara de Diputados planea retomar las sesiones. "Las ganas que tiene de vivir, diputado. ¿Afirmativo o negativo?", le respondió entre risas el presidente de la Cámara, que ofició de profesor.

La confusión fue parte de la jornada. Pero también hubo perlitas, comentarios que no debían salir al aire y reporte de fallas por parte de legisladores y legisladoras que se sumaron a la sesión de prueba desde distintos puntos del país. "Les recuerdo que estamos en vivo por el canal de Diputados TV, por favor silencien su micrófono. Recién vimos a los hijos de una diputada a la que le sacaron el teléfono", pidió Massa para evitar papelones.

La mayoría de los comentarios fuera de lugar se asociaron a la falta de entendimiento del sistema. "No me anda", "no entiendo qué tengo que hacer", fueron algunas de las frases que salieron al aire. El sistema de subtítulos también registró esos mensajes y en algunos casos, por no entender de lo que estaban hablando o ante comentarios superpuestos, en vez de colaborar, complicó la comunicación.

"Cuando se cae el sistema de votación virtual Liverpool yozar guamasa", se leyó en un momento. "Parlamento amigo no entiendo qué se supone que jugar fútbol", apareció luego.

La confusa situación se dio al final de una jornada productiva: diputadas y diputados participaron de la capacitación en violencia de género que estipula la Ley Micaela. La encargada fue la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Algunos diputados participaron en el recinto, con barbijos y guardando la distancia social. Pero la mayoría lo hizo desde sus domicilios.