Fernando Esteche estrenó libro: críticas y un poema picante para los jueces

“La Argentina tiene hoy un puñado de presos políticos. Yo soy uno de ellos”, escribía en su celda de la penitenciaría de Ezeiza, Fernando Esteche. Ese lunes 18 de junio de 2018, el dirigente político estaba enfurecido: “Por algún curioso motivo ustedes, la generalidad de los periodistas progresistas, no me nombran”, señalaba a aquellos que consideraba cercanos. “Nunca conté para nada con ustedes. Cuando los periodistas canallas me nombran, me ponen en el campo antagónico al de ellos. Ustedes no me ponen en ningún lado”, sentenciaba en una carta abierta que no se conocería hasta ahora, cuando en libertad terminaría de pulir y publicar su libro: “Crónicas, poemas, cartas, ensayos y otros trazos de un preso político argentino”.

A seis meses de haber salido de la cárcel de Ezeiza, donde estuvo detenido con prisión preventiva dos años por la causa que investiga el presunto pacto con Irán, el ex jefe de Quebracho publicó un libro que recopila sus escritos en prisión. Habla de sus sentiemientos, de sus causas de Cristina Kirchner y hasta exhibe sus cartas al Papa Francisco, Milagro Sala y Amado Boudou, además de un anecdotario y un “poemario breve”.

Publicado por Calibán Editores, el libro tiene unas 200 páginas y el prólogo del sociólogo Jorge Elbaum. En la sección de poesías, Esteche escribió cosas como “Si tuviera una escoba la convertiría en caballito/ y me iría lejos de acá/ bien lejos/ cabalgando, a todo galope/ a ver si dejo atrás esta amargura/ de una puta vez”. Pero también algo más contundente, como: “Sr. Juez:/ la puta que lo parió!”.

El 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio había ordenado las detenciones de un grupo de personas, acusadas por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado en el atentado a la AMIA, por el Pacto con Irán. Las prisiones preventivas incluían a dirigentes que tenían fueros, como Cristina Kirchner, y a otros que no lograron zafar de estar entre rejas: el ex funcionario Carlos Zannini y el piquetero Luis D’Elía, además de Esteche.

Dos años después su abogado, Fernando Burlando, logró convencer al Tribunal Oral Federal 8 que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la causa, y por eso el dirigente volvió a su casa. Y no perdió el tiempo: mientras mide la temperatura del nuevo gobierno para saber dónde está parado, editó su trabajo, en el que refleja parte de lo que vivió entre rejas.