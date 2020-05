Las joyas de Majdalani: alhajas y departamento en Miami

Silvia Majdalani desapareció de la escena pública tras el cambio de gobierno. Fue la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante los cuatro años del macrismo y cosechó una larga lista de polémicas que la llevó a confrontar con integrantes de la anterior administración como Elisa “Lilita” Carrió.

Uno de los escándalos más resonantes fue el del espionaje ilegal que investiga el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla y que involucra a agentes de la AFI. Se lo conoció como el Caso D’Alessio. Por esa causa, tanto ella como el entonces director Gustavo Arribas tuvieron que presentarse a dar explicaciones en el Congreso. Hoy Majdalani está alejada de la vida pública y casi no participa en política. Por el contrario, antes de irse del Gobierno ya planeaba su futuro.

Junto con su hija Valeria, la del medio, compraron dos departamentos en Miami, Estados Unidos (ver recuadro), y pusieron una joyería llamada Khalilas en Buenos Aires. Ambos emprendimientos podrían prestarse para conjeturas y más si se tiene en cuenta que Majdalani fue una funcionaria que manejó fondos reservados con sumas incontrolables de millones de dólares. Pero ella acepta hablar del tema para evitar acusaciones. "Yo no manejé dinero reservado de la AFI", se defiende. Esquiva la política. No quiere disgustos y desde su departamento en Recoleta, donde está haciendo la cuarentena, acepta hablar por primera vez desde que dejó la función pública.

NOTICIAS: ¿Qué significa Khalilas?

Silvia Majdalani: Se llama Khalilas porque mi padre se llamaba Khalil, Jalil es la pronunciación en árabe, y me pareció como un tributo. Khalilas podría interpretarse como “Las de Khalil”. El logotipo, si vos mirás la bandera del Líbano, ves que tiene en el medio un cedro, entonces le pedí al diseñador que me estilice un cedro y lo haga en dorado.

NOTICIAS: ¿Por qué una joyería?

Majdalani: Desde que soy muy joven uso muchas alhajas. Que es una cosa inherente a mi raza. Mi padre era libanés. Yo soy primera generación argentina y toda la gente árabe usa mucha cantidad de alhajas y yo no soy la excepción. Así que desde muy chica me decoro (sic). Y ahora de grande soy una joyería caminando. Muchas de las cosas me las he hecho yo.

NOTICIAS: ¿Las ha fabricado?

Majdalani: No, no. Las diseño yo y las mando a un taller. En el último tiempo empecé a dibujar y diseñar un montón y decidí que me iba a dedicar a esto.

NOTICIAS: ¿Va a tener un local con atención al público?

Majdalani: En principio va a ser un e-commerce. Una página. Y vamos a tener un showroom, después, de acuerdo a cómo vaya el negocio, veremos si pongo un local o no.

NOTICIAS: ¿Qué tipo de joyas son?

Majdalani: Va a estar dividido en diferentes segmentos. Va a haber una línea premium que va a ser de oro y piedras semipreciosas. Después habrá otra línea que va a ser de plata y cosas bañadas en oro, y después una línea que va a ser mucho más masiva, que no va a ser de oro.

NOTICIAS: ¿Va a haber productos con precios accesibles?

Majdalani: El primer segmento, definitivamente, va a ser para un segmento ABC1. Pensá que un anillo que cuesta 900 dólares, 1200 dólares o 600 dólares es para un ABC1. Hablo en dólares para hacerlo más fácil. Yo no voy a vender en dólares, pero lo explico así para que te des una idea. El segundo segmento, llegará a 200 y pico de dólares, lo máximo. Y el tercer segmento arrancará en los 500 o 1000 pesos, 30 dólares, una cosa así.

NOTICIAS: ¿Por qué eligió esto?

Majdalani: Porque adoro la joyería, porque entiendo de esto, porque me gusta, porque tengo muchas joyas y usé toda mi vida. Me parece algo súper estético y además creo que la mujer decorada tiene un plus. Fui criada así, mi mamá es un mujer que usa cantidad de alhajas, mis hijas, somos todas... (piensa) Oíme, nene, la sangre no se hace agua.

NOTICIAS: ¿Deja la política?

Majdalani: Si salgo de la política para siempre, no lo sé. En este momento estoy abocada a esto.

En el esquema político del PRO a Majdalani le quedan algunos pocos aliados. No son muchos, pero tiene buenos amigos. Uno de ellos es Diego Santilli, quien la invitó el año pasado a la presentación del perfume de su esposa Analía Maiorana en el hotel Alvear. Su padrino para llegar a la AFI fue Nicolás Caputo, quien hoy está más preocupado por su propio presente que por el futuro del partido que llevó a la presidencia a su amigo Mauricio Macri. Gustavo Arribas, el director de la AFI, se fue del país y volvió al mundo del fútbol. Es decir, que los amigos de “la Turca”, como la conocen en el mundo de la política, están atravesando momentos difíciles. Hoy, la joyería, incluso con pandemia de por medio, parece un terreno mucho más firme.

NOTICIAS: ¿Ya están vendiendo?

Majdalani: No, pensá que para mí es una cosa absolutamente nueva porque yo hace por lo menos 18 años no me dedicaba de pleno a armar una empresa. Entonces hay un montón de cosas súper nuevas para mí. Todo esto del e-commerce, contratar la página (sic), decidir cómo la quiero, el diseño, son todas cosas muy nuevas

NOTICIAS: ¿La ayuda su hija Valeria en eso, no?

Majdalani: Sí, claro.

NOTICIAS: ¿Es un negocio rentable?

Majdalani: ¿Hoy en la Argentina qué es rentable? Además de rezar para no cagarte muriendo por el coronavirus.

NOTICIAS: Muy pocas cosas.

Majdalani: Bueno, justo me tocó en un momento donde el mundo quedó patas para arriba. Yo lo voy a intentar. Yo le voy a poner garra y me voy a tomar un lapso para crecer y ver si me va bien.

NOTICIAS: ¿La empresa se inició con un crédito, capital propio, como se financió?

Majdalani: A ver, acabo de constituir la sociedad, no me acuerdo en qué mes, pero debe haber sido...

NOTICIAS: 20 de diciembre.

Majdalani: ¿20 de diciembre se inscribió?

NOTICIAS: Sí.

Majdalani: Ok, ahora recién los contadores van a empezar a ver cómo la capitalizo. Yo voy a capitalizar con mi patrimonio personal y mi hija con el de ella, porque para largar todo esto hay que poner plata.

NOTICIAS: ¿Dónde va a mandar a hacer las joyas?

Majdalani: Voy a hacer todo acá. Yo dibujo lo que se me va ocurriendo y después tengo que hablar con el tipo que las hace e ir viendo... Bueno, de hecho ese es el camino que estoy recorriendo.

Los departamentos

El año pasado se conoció que Silvia Majdalani y su familia habían creado dos sociedades en Miami. Una se llama Tribe of 5 LLC y la otra Chimba’s Face LLC.

NOTICIAS: ¿Para qué armaron las empresas en Miami?

Majdalani: Para comprar un departamento, el problema es que los periodistas empezaron a inventar pavadas. Hicieron todo un entuerto. “Majdalani tiene una offshore”, todas cosas estúpidas. Ahí me enteré de que no hay offshores en Miami. ¡Pero que offshore ni offshore, es ridículo! ¿Sabes para qué se hicieron las sociedades? Porque en Estados Unidos hay un impuesto a la herencia que equivale al 50% de la propiedad, si tenés un departamento a nombre propio. Y si lo tenés en una sociedad, no lo pagás.

NOTICIAS: ¿Cómo los compró?

Majdalani: Lo compró mi marido con fondos propios, con un crédito y tuvo que poner el 20% del valor. Está todo declarado en la AFIP, en la Oficina Anticorrupción y en la UIF.

NOTICIAS: Podría verse sospechoso que alguien que manejó fondos reservados se compre propiedades en Miami apenas deja la función pública.

Majdalani: Yo no lo compré. Lo compró mi marido, con un crédito a 30 años. Y respecto de las sospechas, que cada uno piense lo que quiera. Yo sé cual es mi comportamiento. Yo no manejé el dinero reservado de la AFI y tampoco pienso que ninguna de las personas que laburó conmigo haya cometido un ilícito.

Los departamentos son dos y están ubicados en el complejo Mistyc Point. Uno de ellos está a nombre de Julián Giménez, el marido de Valeria Olivero, la hija de Majdalani. Costó US$ 320.000. El otro está a nombre de Jorge Olivero, su marido. Costó US$ 420.000.