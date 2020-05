Gobernador defiende a presos por violencia machista

En todo el país se abrió el debate sobre que hacer con los presos en plena pandemia. Es, en realidad, una situación que se repite en varias partes del mundo y cada nación está teniendo su propie enfoque para su población carcelaria. Pero el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dio hoy una visión más que polémica: apoyó la idea de trasladar a presos por violencia machista porque “no son peligrosos, sólo tuvieron un conflicto conyugal”.

El debate se instauró en La Rioja cuando corrió la noticia que iban a trasladar a 10 detenidos por estos delitos. Los van a mover para que no compartan celdas con los demas presos -hubo una revuelta en en Servicio Penitenciario Provincial, de hecho- y por eso los van a mover al Polideportivo de Vargas, en la capital riojana. En una entrevista para el canal 13 de esa Provincia, el gobernador lo reconoció y defendió el realojamiento. “Fueron alojados en un determinado lugar porque no hay más lugar. No son ciudadanos peligrosos para la sociedad, tuvieron un conflicto conyugal o matrimonial, y están privados de la libertad por violencia de género pero no por delitos peligrosos para la sociedad civil”. Aunque en el medio de la polémica declaración Quintela aclara que “no quiere entrar en ese debate”, ya era tarde y muy poco oportuna su declaración. El gobernador viene de tener un blooper que se viralizó por todo el país, cuando habló de los “cabarets cerrados” en su provincia, y hace unos días volvió a ser el foco de las críticas cuando se quejó de que los médicos en su localidad se contagiaban de Coronavirus por “compartir el mate”. Según informó Radio Fénix, de La Rioja, en protesta a la decisión se está realizando un encendido de velas cada noche en el barrio Facundo Quiroga.