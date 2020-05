Ocaña contra el "Tele-Congreso" de Massa

Los dos son mediáticos. Los dos manejaron grandes cajas, ella el Pami y él la Anses. Los dos fueron fieles kirchneristas y luego furiosos anti K. Graciela Ocaña y Sergio Massa no tendrán vidas paralelas (él hace poco volvió al peronismo, ella está con Macri), pero cada tanto cruzan sus caminos.

Ahora, "la Hormiguita" acaba de cachetearlo al presidente de la Cámara de Diputados por el simulacro de sesión online realizado el miércoles 6 en el Congreso. Fueron 50 diputados presentes en el recinto y otros 150 conectados a través de dispositivos informáticos. No todo salió como estaba planeado: muchos de los ausentes que seguían el simulacro por sus computadoras, a la distancia, no lograban conectarse de la forma debida ni ser escuchados.

Ocaña tuiteó furiosa: "Así no se puede votar, ni sesionar. Toda la tarde tuvimos problemas. Estábamos presentes escuchando la reunión y sin embargo no figuramos en el recinto". Y concluyó, fastidiada por la iniciativa digital de su adversario: "Cuando pedimos la palabra, usted se retiró. El Congreso no es un show personal, Sergio Massa".

Del otro lado, no hubo respuesta por ahora. El "Tele-Congreso" de Massa promete nuevas polémicas.