Diego Brancatelli cruzó a María Eugenia Vidal con una chicana

María Eugenia Vidal está en plena campaña como precandidata a legisladora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Y recorriendo los barrios juntos a Horacio Rodríguez Larreta y sus ministros. "Un trabajo muy importante para quienes vivimos y trabajamos acá y, también, para quienes nos visitan. Clara y equipo: valoramos mucho su dedicación. Y la mejor forma de decirles gracias es manteniendo y cuidando las calles por las que nos movemos", escribió Vidal en Twitter tras una actividad con la ministra Clara Muzzio.

A los que Diego Brancatelli, enfrentado con la ex gobernadora desde hace ya un tiempo, contestó irónico en la misma red social retuiteando el mensaje: "Vivis en CABA ahora?". Los enfrentamiento entre el panelista de "Intratables" y funcionario en Pilar, distrito que gobierna el intendente K Federico Achával, vienen de hace ya algunos años.

El primer cruce fuerte lo tuvieron en una de las primeras visitas de Vidal a Intratables como gobernadora. Entonces Brancatelli le había cuestionado el incumplimiento de la consigna "Pobreza Cero" que empleó Cambiemos en la campaña de 2015. La respuesta de Vidal fue con enojo. "Hay tanta hipocresía y doble discurso… No querían decir la pobreza que había. No la querían ni mostrar. Les daba vergüenza", expresó.

"Te desafío a que vayas a un barrio del conurbano y me encuentres una oficina del Estado que atienda a los pobres", lanzó Vidal. Y continuó: "¿El Estado presente? Presentes los punteros, los narcos, las organizaciones que tercerizaban la política social. ¿Y me hablás de compromiso con la pobreza? ¿De verdad me estás diciendo?".

Las redes sociales en aquel momento ponderaron a Vidal y humillaron al periodista. Luego, en una visita al año entrante, volvieron a enfrentarse por la deserción escolar y los beneficios económicos que el macrismo extendía a las grandes empresas, especialmente a las mineras. Vidal le contestó a Brancatelli que las mineras pagaban más por impuesto a las ganancias que por las retenciones liberadas. Un chequeo le dio la razón y las redes volvieron a anotar un punto para Vidal.

Pero Brancatelli se cobró su venganza en 2019 cuando salió a festejar la victoria de Axel Kicillof sobre María Eugenia Vidal tras las paso: fue una derrota aplastante para la ex gobernadora que hoy compite en territorio porteño, por 17 puntos. "El tiempo pone las cosas en su lugar", escribió burlón el periodista en Twitter. Y luego agregó: "me voy a vestir porque me voy a resfriar". Una rivalidad que sigue viva.

por R.N.