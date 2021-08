Cecilia Moreau: "hay silencio cómplice de Vidal con Fernando Iglesias"

“A mi no me sorprende nada de Fernando Iglesias, está puesto como diputado porque es un tipo que no tiene filtro. Lo cierto también es que esto le sirve a los Macri, Larreta, Vidal, que los Iglesias existan”, opinó Cecilia Moreau, diputada Nacional por el Frente de Todos, sobre dichos y tuits de Fernando Iglesias a propósito de las entradas a la Quinta de Olivos por las que fue acusado de misógino por Florencia Peña, y se elevó un pedido de diputadas del Frente de Todos para su expulsión de la Cámara.



“Invito a cualquier periodista de los que ahora se sorprendan a que vengan al Congreso y vean las barbaridades que dice. A mi lo que me llamó mucho la atención y me enojó es que hay el silencio cómplice de María Eugenia Vidal con Fernando Iglesias”, agregó Moreau, segunda del bloque del Frente de Todos (detrás de Máximo Kirchner) en el parlamento nacional.

Moreau aprovechó así para golpear a Vidal, primera precandidata a diputada de Juntos en territorio porteño, y rival directa de su ex pareja Leandro Santoro, con quien tienen una hija en común. Y respondió al pedido del comando de campaña de abandonar el #ahperoMacri para poner el foco en los candidatos actuales.

“Yo no sé si hay un manual de campaña, pero los dirigentes políticos no lo necesitamos. Tenemos en claro que el ‘Ah, pero Macri’ no es excusa para resolver lo que viene, pero no podemos olvidarnos de dónde veníamos”, respondió Moreau. “Sería bastante hipócrita si no reconociese que estamos viviendo un mal momento, que a mi entender no empezó con la pandemia. Lo que discutimos es qué tipo de Congreso queremos ser, cómo acompañar a la gente”, agregó.

Moreau, otra ex radical devenida en kirchnerista como su propio padre y su ex, es una de las principales voces del FDT en la cámara baja a la que seguramente se sumará Leandro Santoro en diciembre: hoy es legislador porteño pero su mandato termina a fin de año. En 2017 fue candidato a legislador por la Ciudad en el cuarto lugar de la lista de la coalición Unidad Porteña que obtuvo el 20,8% de los votos.

Quien encabeza hoy la lista de diputados nacionales del FDT en la Ciudad es uno de los favoritos del presidente Alberto Fernández, pero cuenta también con la aprobación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre quien siempre expresó su admiración. Y ella lo ensalzó en Twitter: "Extraordinaria intervención, comprensión política, precisión semántica y objetividad en el análisis. Mírenlo, vale la pena", tuiteó ella en una de las apariciones de Santoro en TN (es uno de los pocos oficialistas que se sienta en los programas de "La Corpo").

Santoro no es nuevo en el kirchnerismo, fue candidato a vicejefe de gobierno porteño en el 2015, detrás de Mariano Recalde, año en el que se desafilió definitivamente de la UCR, y desde el 2017 integra el bloque K en la Legislatura porteña, donde resaltan su capacidad de debate, pero aseguran que es para su beneficio personal.