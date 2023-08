María Eugenia Vidal y la coincidencia "metodológica" con Rodríguez Larreta

"Hoy, aunque haya tomado la decisión de no ser candidata, sigo sumando kilómetros, para que nuestro equipo crezca en todo el país y empecemos a dejar atrás esta Argentina que duele. Tengo mucha esperanza, porque sé que cada vez somos más los argentinos que compartimos los mismos valores y la necesidad de salir de esta crisis de una vez y para siempre. Pero al igual que muchos argentinos, nunca creí que tengamos que elegir entre la firmeza o el diálogo, entre el respeto o la defensa de las convicciones, entre el orden o los consensos", escribió María Eugenia Vidal en un largo posteo en su cuenta de Twitter.

"Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre", siguió la ex gobernadora bonaerense y ahora diputada, quien declinó este año su candidatura presidencial, y ahora impulsa la de Horacio Rodríguez Larreta.

"Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas. Estoy convencida de que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un Presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para SIEMPRE, sin rendirse NUNCA. Voto a Horacio porque estoy convencida de que hoy es lo mejor para la Argentina", concluyó Vidal, dejando en claro su lealtad al jefe de Gobierno porteño, y precandidato del PRO.

Tienen no solo coincidencias ideológicas, apuntan, si no también metodológicas. En oposición a Patricia Bullrich y su campaña "todo o nada". La ex Ministra de Seguridad buscó desde inicios de este año sumar a Vidal a sus filas, para propiciar un alejamiento de quien fue su mentor político. Y algunos vidalistas incluso se sumaron al armado de la "halcona". "Hoy hay colaboradores míos que eligieron a Bulllrich y otros a Larreta y está bien. Yo siento la necesidad y obligación personal de apoyar a mi amigo”, subrayó Vidal quien coincidirá hoy con Rodríguez Larreta en un viaje a Santa Cruz para respaldar al candidato a gobernador Mario Markic en Río Gallegos. Patricia Bullrich en tanto, impulsa a Roxana Reyes (al igual que Gerardo Morales), dos de los sublemas que tiene Juntos Por el Cambio en la provincia.

En Santa Cruz, donde hoy gobierna Alicia Kirchner que no irá por la reelección, rige la Ley de Lemas, sistema le permite a los partidos presentar más de un candidato (sublema) para el mismo cargo, y sumar conjuntamente los votos de todo el espacio para coronar al más votado en la interna. El oficialismo se presentará el próximo 13 de agosto (se vota a la par de las PASO nacionales) con tres listas: Pablo Grasso (Construyamos Juntos), Héctor Javier Belloni (Nace una Esperanza) y Guillermo Polke (Unidos por Santa Cruz). Las listas de JXC buscarán en oposición dar el batacazo y sumar una nueva provincia al armado amarillo, que ya inclinó la balanza en San Juan, San Luis y Chubut, y busca refrendar en Santa Fe y Chaco, además de Entre Ríos.

Por otro lado, Rodríguez Larreta se anota otra victoria en el poroteo de aliados con Bullrich: esta semana sumó también el respaldo de Facundo Manes, quien manifestó su apoyo al jefe de Gobierno porteño y al precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli, quien fuese su rival en 2021. Una declaración que esperan en el larretismo permita ampliar la brecha sobre las listas del ala dura del PRO en Buenos Aires, donde entienden se definirá la interna.