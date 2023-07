Alicia Castro de Soberanxs acusó a Boudou de “panqueque”

Durante el momento político más complicado de Amado Boudou, Soberanxs lo contuvo. Pero el tiempo los puso en veredas opuestas: mientras el espacio político que comanda Alicia Castro decidió despegarse de Unión por la Patria al elegir a Sergio Massa como candidato, el ex vicepresidente se rebeló: “No me voy ni porque me echen”, argumentó.

Paulatinamente, Boudou iría convirtiéndose en un tenaz defensor de la gestión Massa y hasta sería sindicado desde adentro como su asesor en temas del Fondo Monetario Internacional. Por esa razón, NOTICIAS había consultado a Alicia Castro quien había preferido mantenerse en silencio. Hasta hoy.

Este lunes, la ex embajadora en Venezuela explotó contra el ex vicepresidente: “Amado Boudou tendría que explicar como pasó de ser el politico más crítico de Sergio Massa y de su legalización del Acuerdo con el FMI -al que llamó “contrato de Adhesion”- a ser su vocero de campaña, escribió en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Adelantó que el acuerdo sería inflacionario y pulverizará el salario de lxs trabajadores y jubilados. Opinó q el ajuste de Massa ‘es peor q el de Guzman’. Todo está grabado en los encuentros de Soberanxs, donde no pertenece más. La incoherencia daña a la política”.

El enojo de Castro se produjo tras escuchar a Boudou criticar a Juan Grabois, el otro precandidato de Unión por la Patria. “Yo trataba de no tocar el tema Grabois, porque creo que hay que mantener la campaña en los niveles que él no quiere. Cuando sale a hacerse el picante, diciendo que está en contra de la conducción táctica que trajo a los candidatos, bueno, también lo trajo a él”.

“Cuando él dice que ‘hay que terminar con la conducción táctica que elige’ que de nombres”, dijo Boudou. Y agregó: “En el mundo del trabajo, Grabois se pone del lado de los empresarios, con el seguro contra despidos. Esto de la economía popular es muy contrario a la idea del peronismo y el kirchnerismo”.

Tras su mensaje de furia contra Boudou, Castro retuiteó las respuestas que adherían a su posición y la de Soberanxs.