Video: la respuesta de la novia de Larreta a Grabois sobre Tini Stoessel

El militante kirchnerista y precandidato presidencial realizó unas controvertidas declaraciones que involucraban a la cantante Tini Stoessel. En una entrevista con "En Confianza" de República Z, Juan Grabois respondió la pregunta de Mai Pistiner de “qué si era team Lali o team Tini”.

"Ella en un momento dice las tres T, y nos las robó, porque las tres T son 'tierra, techo y trabajo. Hay una flagrante violación de copyright. Se los robó a los movimientos sociales. Tini por lo mínimo que debe hacer es grabar un spot que diga 'Tierra, Techo y Trabajo'", bromeó el abogado, quien refrendó su preferencia por la artista de "Disciplina".

En el mismo programa, Grabois recordó que Tini Stoessel tuvo un "filón macrista", y recordó que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, fueron a un recital de la autora de la canción “La triple T”. "Ni en pedo. Me da vergüenza ajena pensar en esos dos señores en el recital de Tini mendigando un voto teen. Es muy lamentable. No, no. Tengo límites en la vida", concluyó el líder de la agrupación Patria Grande.

En respuesta, apenas hace unas horas, la pareja del jefe de Gobierno porteño subió un curioso video a su cuenta de Instagram respondiendo sobre el debate de "La triple T". Milagros Maylin, en un editado del videoclip de Tini, agregó fragmentos de un discurso de Horacio Rodríguez Larreta expresando su propia "triple T": “Trabajo, Trabajo, Trabajo”.

Involucrada en la campaña activamente, Maylin es activa en redes sociales, donde aplica su creatividad a piezas virales para impulsar al precandidato a presidente de Juntos por el Cambio. Con jingles y videos que buscan reforzar desde el humor una imagen más amable de Larreta,.