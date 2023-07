Las insólitas declaraciones de un candidato liberal: "la homosexualidad es una patología”

En las últimas semanas circularon por redes sociales unos videos donde un ex candidato a intendente por el Partido Demócrata de Córdoba - fuerza que integra La Libertad Avanza - realizaba polémicas declaraciones calificando a la homosexualidad como “patología” y “problema”. Se trata de Jorge Scala, quien en los videos - fragmentos de conferencias que ha dado sobre diversos temas - se animaba a recomendarle a la gente gay que haga terapias de reconversión sexual, conjunto de prácticas pseudocientíficas orientadas a modificar la conducta sexual de una persona.

A 33 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya retirado a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, el ex candidato a intendente sostiene la idea de que “dependiendo de cual sea la causa de la homosexualidad es la patología o problema que tiene” una persona, y de ahí se deduce su “eventual tratamiento y su curación”. En uno de estos fragmentos de zooms - en alguno de los cuales incluso aparece la diputada Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza y titular del Partido Demócrata en Buenos Aires - Scala explica su teoría: la homosexualidad puede deberse, por ejemplo, a que “un chico que de niño fue abusado sexualmente durante años” y que “como consecuencia de esos abusos cuando llega la edad adulta se hace homosexual”; o también puede deberse a cuando un “un varón donjuan, promiscuo, que se hartó de hacer todo lo posible con todo tipo de mujeres” se “cambia de bando, se hace homosexual”. “Cuando la homosexualidad ya esta mas o menos consolidada, puede haber cuestiones psiquicas, cuestiones psicologicas, que requieran una terapia”, explica Scala.

NOTICIAS se comunicó con el candidato, quien reconoce que él es “abogado, no psicólogo”, y que no habla desde el “lenguaje técnico” sino “desde la experiencia”. Debido a que reconoce que no cuenta con conocimientos médicos o científicos para respaldar su posición, aclara que “no es quien para recomendar una terapia” - a pesar de que sí lo sugirió en los videos - y que la persona tiene que ser “libre de decidir” si quiere “curarse o no”. Scala afirma que él no es quien para andar “señalando” a nadie e incluso puntualiza: “Tengo amigos homosexuales”, dice. Sin embargo, en base a las personas gays que afirma conocer, Scala cuenta que en el día a día es evidente que todos ellos “tienen problemas”. “Son como personas conflictuadas. En general crean un ambiente tenso en el trabajo, se genera tensión. Eso es lo que yo he percibido”, manifiesta Scala, aunque no detalla a qué se refiere con “ambiente tenso”.

Cuando se le señala a Scala que en psicología, desde el psicoanalisis hasta las teorías más conductistas, se ha llegado al consenso de que la homosexualidad es una variante de la sexualidad y no una patología, Scala insiste en que no es abogado, ni médico, si no que habla desde “su experiencia” en lenguaje de “persona común de la calle”.

Las terapias de reconversión son procedimientos fuertemente cuestionados. La Asociación Estadounidense de Psicología se ha pronunciado en contra de las mismas, no solo porque no hay evidencia científica de que funcionen, sino porque quienes se exponen a dicho tratamiento aumentan el riesgo de cometer suicidio por depresión, trastornos de ansiedad, angustia y baja autoestima.

Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado que dichas presudoterapias “son prácticas representativas de tortura que vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGBTI y recomienda a los estados prohibir mediante leyes estas prácticas degradantes de la dignidad’'. Sin embargo, Scala afirma “conoce gente a la que le funcionó y están felices”.

En las últimas elecciones a intendente en Córdoba, Jorge Scala sacó el 0,29 % de los votos.

Quién es Jorge Scala

Según cuenta Scala, abogado de profesión, comenzó en política partidaria en 2011, fundando con unos amigos el partido Encuentro por Córdoba. En las elecciones legislativas de 2021 se presentó como candidato dentro de las seis listas que compitieron dentro de Unión Popular Federal. Pero muchos años antes de que comenzara su carrera política en términos estrictos, en 1983 militó contra el proyecto de Ley de Divorcio por creer en el matrimonio “indisoluble”.

Es un fuerte opositor al aborto, el matrimonio igualitario, e incluso la aplicación de la Ley Micaela de capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los poderes del Estado. Tampoco aprueba la Educación Sexual Integral (ESI), ni las intervenciones quirúrgicas para cambios de sexo.

En su página web se lo puede ver a Scala en fotos junto a Agustín Laje, politólogo cordobés referente de la nueva derecha, cercano a Javier Milei y que también ha llegado a recomendar terapias de reconversión sexual para que la gente pueda “aceptar su realidad biológica”.

“El obrar sigue al ser. Si yo soy varón actúo como varón, soy varón, bien varón, y las mujeres son bien mujeres”, es otra de las opiniones contundentes que el ex candidato a intendente expone en esos videos, e incluso menciona al hijo del presidente de la Nación, Estanislao Fernández, quien se dedica al arte del drag bajo el nombre Dyhzy, y es abiertamente bisexual. “Estanislao Fernández no es opción, que querés que te diga”, declara en otro de los videos. Una idea binaria de los sexos y los géneros, que se hermana con su crítica al ingreso de la mujer en la política, ya que “las legisladoras que han llegado al congreso se han masculinizado. Han tomado lo peor del varón, no lo mejor. No las cualidades, si no los vicios, y los han potenciado. El aporte de la mujer en la vida política en general ha sido negativo. Ni siquiera nulo, sino negativo. Pienso que mejor hubiera sido que no hubieran intervenido en política, si van a intervenir de esta manera”, como declaró en uno de los videos.

Posterior a la entrevista que Scala dio a NOTICIAS, cuando se le mostraron los recortes que circularon por redes, Scala cambió el discurso. Declaró que era “un fake” que había realizado “algún troll”. “Y el video en sí es un extracto mutiliado de una charla que dí en otro momento sobre homosexualidad y homosexualismo, distinguiendo entre la condición y la corriente ideológica del grupo de presión que promueve la agenda gay. Obviamente el corto extrae conceptos que distorsionan mis afirmaciones. Lamento que hagan periodismo basados en publicaciones de trolls”, sentenció Scala por mail.

Terapias prohibidas

En la Argentina, la Ley de Salud Mental sancionada en el año 2010 prohibe implicitamente estas terapias, estableciendo que no se puede diagnosticar a una persona en base a su sexo, género, u orientación sexual. Sin embargo, estas terapias se siguen practicando, aunque de manera semi clandestina, sobre todo en comunidades religiosas. En 2022 se conoció el caso de Gastón Onetto, una de los poquísimos testimonios públicos, si no el único, de alguien que se haya sometido a estos procedimientos en Argentina.