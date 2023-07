Escándalo: los audios del armador de Milei admitiendo que “Malena” armó las listas

Uno de los grandes misterios de la política argentina de estas semanas es sobre la relación entre Javier Milei y Sergio Massa. Los rumores y las especulaciones sobre un acuerdo entre ambos líderes estaban a la orden del día. Sin embargo, ese runrún saltó ahora a otro nivel: se filtró un audio de Sebastián Pareja, el armador bonaerense del libertario, donde admite que las listas las armó “Malena”, por un “acuerdo que vino de arriba”. Es un escándalo en puerta.

“No sé si no fui suficientemente claro, lo voy a ser ahora para que quede claro. Es un acuerdo que no hay chances de no cumplir, es así, no estoy discutiendo si me parece bien o no, si hay un argumento, no estoy discutiendo anda de todo eso. Es así, hay una bajada de línea de arriba que hay que cumplir. Yo no tengo la solución, ellos acordaron”, arranca diciendo Pareja, en un audio que publicó el diario La Nación y también se filtró en las redes en las cuentas de @Bracesco2023 y @AlberdianoArg.





Estaria bueno que @JMilei confirme o desmienta si este audio es de Sebastian Pareja o no porque lo que se deprende del mismo es que el acuerdo con Massa se gesto a maximo nivel por encima de Pareja pic.twitter.com/frQwVyfnsn — ABDON (@AlberdianoArg) July 23, 2023

El armador libertario estaba hablando del “acuerdo” para poner a Juan José Cervetto de primer candidato a concejal en Tigre, el pago chico de los Massa. Cervetto era un hombre que venía siendo sospechado desde el minuto cero por sus vínculos con el massismo: había sido elegido consejero escolar en el 2013 en ese municipio por el Frente Renovador, y luego fue funcionario de esa localidad. Pero el audio de Pareja lo termina de confirmar. “Si ellos acordaron que Cervetto tiene que estar adentro del Consejo Deliberante, eso significa que tiene que ser uno o dos de la lista, casi con seguridad. Ojalá tres, pero no es que estamos discutiéndolo, yo ya lo discutí y me dijeron que no es así, no puedo discutirlo más”, sigue el hombre de Milei. Y luego llega el remate. “El único pedido de Malena es que Cervetto entre como concejal, eso es lo que tenemos que solucionar". Otro escándalo más en La Libertad Avanza.





AUDIO Sergio Massa y Malena ponen los primeros candidatos de La Libertad Avanza en Tigre.

El que habla es Pareja, el armador central de Milei en Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/7XdU5HAfwy — Bracesco (@Bracesco2023) July 23, 2023