El fashion emergency de los economistas

El pasado 11 de julio se llevó a cabo el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por el Grupo Clarín. El evento tuvo como eje la discusión económica y fueron convocados economistas de diferentes ámbitos, algunos ex ministros de Economía y otros consultores e historiadores reconocidos.

Pero las conversaciones de los invitados no solo se acotaron a lo debatido sino también sobre el look de uno de los expositores que hace tiempo no visitaba esas reuniones: se trata del economista Daniel Artana, economista jefe de FIEL, que a pesar de que es conocido en círculo rojo, muchos lo suelen escuchar en entrevistas radiales o leer sus artículos, pero lo ven poco.

El costado frívolo y la atención por la estética también es parte de la vida de los hombres de las ciencias económicas. No todo es teoría, números y estadísticas. A Artana se lo vio con un poco más de pelo que hace un año atrás, pero esto no fue una sorpresa para quienes siguen sus análisis con atención, porque este cambio paulatino se viene dando ya hace varios meses.

Otro economista reconocido que tuvo un retoque estético fue Martín Redrado, que pasó por la presentación del Canal E el pasado 31 de mayo y se lo vio con la cara un poco hinchada, pero con los días bajó la hinchazón. La estética es una cuestión muy cuidada por Redrado quien elige al dedillo la combinación de trajes, camisas y corbatas en sus apariciones públicas.

Estos dos casos recientes no son los únicos cambios estéticos en el universo de los economistas más reconocidos del país. Carlos Melconian, presidente de IERAL, cuando surgió como un asiduo columnista de los medios tenía el pelo largo y un bigote tupido que abandonó hace casi una década, casi a la par que Mauricio Macri

Otro bigote que quedó en el pasado es el del diputado Ricardo López Murphy, que según contó él mismo se dejaba crecer el mostacho por deseos de su madre. En una entrevista con La Caja Negra contó que el día que ella falleció, tanto él como su hermano decidieron afeitarlo para siempre.

Una de las estrellas más jóvenes del universo de economistas mediáticos es Emmanuel Álvarez Agis, que tuvo un paso por la función pública como viceministro de Economía de Áxel Kicillof durante la última presidencia de Cristina Kirchner. Por aquellos años, Álvarez Agis se rapaba la cabeza para acompañar la caída del cabello, pero tras dejar la función pública decidió iniciar un tratamiento que le cambió el look y ahora hasta peina algunas canas.

Hernán Lechter, el economista preferido de Cristina Kirchner, tuvo un pasado de pelo largo con raya al medio que duró solo una breve temporada desde su exposición pública. Cuando se lanzó como consultor económico decidió hacer un reestyling y pasó a usar pelo corto con raya al costado.

La estética no es solo patrimonio de industrias como la moda, el arte o el deporte, como se puede ver, entre los economistas la imagen también es importante.