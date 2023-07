Dos candidatos empataron en un pueblo santafesino: un extranjero define el ganador

En Casalegno, un pequeño pueblo ubicado en el departamento santafesino de San Jerónimo, a 100 kilómetros de Rosario, se llevaron a cabo las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Allí la actual presidenta Comunal, María del Luján Giménez (Unidos para Cambiar Santa Fe), busca revalidar su gestión midiéndose con el candidato de la oposición, Luis Miguel “Percha” Rodríguez (Juntos Avancemos).

Como ninguno de los dos tenía interna, el objetivo de la primaria fue garantizar que ambos superen el piso del 1.5% del padrón, algo que cumplieron sin problemas. Pero la particularidad del caso es que el escrutinio provisorio de la votación arrojó que ambos candidatos sumaron 69 votos.

Este empate se definirá una vez que esté listo el escrutinio definitivo. Esto es así, debido a que en el pequeño pueblo vive un jubilado italiano que votó en la mesa de extranjeros y esa urna se abre, según la ley electoral, recién en el conteo final. Más allá que las PASO no definen cargos, el veterano inmigrante, oriundo de Udine, único extranjero del lugar, va a volcar para uno u otro lado el comicio.

“Este sistema que se utilizó para las elecciones está vulnerando mi privacidad. El único voto cantado es el mío. Me gustaría pedir que no sea válido”, señaló Roberto, de 80 años, a la cadena radial Radiópolis (Radio 2) y agregó: “Póngase en mi situación, estoy en un pueblito donde nos conocemos todos. A lo mejor hay 69 personas que quizás me quieran y 69 que tal vez me odien”.

“Yo quisiera que se anule mi voto, porque esta situación me supera. Me siento un poco incómodo, porque el voto es una cosa privada de una persona”, agregó el vecino de Casalegno, que si bien no quiso decir por quién votó, remarcó que no está “totalmente disconforme” con la gestión de Giménez. “Creo que hizo una buena gestión. Pero con “Percha” tengo un poco más de amistad, ya que a veces nos juntamos a comer asado”, concluyó.