Elecciones en Santa Fe: el espejo en el que se miran Bullrich y Larreta

A 28 días de las primarias nacionales, las PASO en Santa Fe serán una de las últimas elecciones provinciales previo a que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta midan fuerzas. Por eso generan tanto atractivo en la oposición: el jefe de Gobierno porteño tiene a su candidato, Maximiliano Pullaro, y la ex ministra apoyó a Carolina Losada. Uno de ellos celebrará este domingo 16.

Las campañas nacionales y provinciales tuvieron su similitud: la grieta interna también fue feroz en Santa Fe. Losada aseguró que Pullaro tiene vínculos con el narcotráfico: “Para ir contra ellos hay que tener las manos limpias y no tener muertos en el placard”, disparó. El ex ministro de Seguridad santafesino contestó: “Metí presos a esas bandas. Y lo voy a volver a hacer”. Sin embargo, evitó hacer consideraciones personales sobre su rival en la interna: “A mí nunca me van a encontrar descalificándola”, sentenció.

Entonces Losada fue un paso más allá. Puso en duda que puedan continuar juntos luego de las primarias: “No voy a estar con Pullaro después de las PASO porque tengo diferencias éticas y morales”, le dijo al diario La Nación. Las declaraciones molestaron hasta a los propios y Mauricio Macri, quien había viajado a Santa Fe para acompañarla, la desautorizó: "Todos saben en Santa Fe y a nivel nacional que el día después hay que trabajar. Y todos van a llevarla de esa manera a tener una competencia con altura”.

Según las encuestas, quien salga favorecido en la interna de Unidos para Cambiar (el sello que representa a Juntos por el Cambio en Santa Fe) tendría muy allanado el camino para ganar las elecciones generales que se realizarán en septiembre. Pero tal como pasa con Bullrich y Larreta, en la provincia están atentos a observar qué dicen las urnas: si se perdieron o no votos por la interna feroz.

Los dos precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio estarán presentes este domingo en la provincia. Serán los invitados de honor de cada uno de los búnkers que se armarán en Rosario, la ciudad más populosa y a la que más atención se le prestó en campaña por la violencia narco.

Larreta quiere colgarse otra cucarda, tal como hizo en Jujuy, en San Luis o en San Juan, por ejemplo. Bullrich también quiere festejar, pero en su entorno despegan las elecciones provinciales de las nacionales. Dicen que, independientemente de los candidatos que han apoyado, la ex ministra mide mejor. Todas las incógnitas se resolverán en menos de un mes.