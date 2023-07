Javier Milei y los entretelones de una semana de furia

¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona en siete días? O, mejor dicho: ¿cuánto impacto puede sufrir una candidatura presidencial en tan sólo una semana? En el caso de Javier Milei parecería ser que bastante. Es que desde que NOTICIAS publicó el adelanto del libro “El Loco” en su última edición, sólo malas noticias sucedieron en la campaña del libertario. Desde las impactantes revelaciones que contiene el texto que acaba de sacar Editorial Planeta a un aumento constante de las denuncias sobre ventas de candidaturas en su espacio y la pelea pública de Viviana Canosa con él, entre otros episodios. Son momentos de furia para La Libertad Avanza y para su líder.

Ruidos.

El primer peldaño del derrotero del diputado arrancó, justamente, en estas páginas. El adelanto del libro incluía temas totalmente desconocidos sobre la vida de Milei, en especial en lo que tiene que ver con su esoterismo oculto: la verdad sobre el perro-hijo que murió, los clones del can que mandó a hacer, las sesiones con médium y telépatas con las que atravesó ese proceso y que finalmente derivaron en charlas con el “número UNO”, como llama a Dios, el que le reveló que tenía para él una “misión” divina que era nada menos que meterse en política y no parar hasta llegar a ser Presidente.

La tapa de la revista se convirtió desde el día en que salió a la calle en un suceso. Decenas de medios de todo el país la levantaron, hecho que llevó a que incluso le tuvieran que preguntar al propio Milei por el tema en las cuatro entrevistas que dio en la televisión desde entonces (dos en TN, una en LN+ y otra en A24). En todas las oportunidades, el economista repitió lo mismo: “Que escriban lo que quieran, de operaciones no hablo”.

Sin embargo, sus seguidores en las redes fueron menos contemplativos con el autor del libro, el mismo que escribe esta nota. En Twitter e Instagram compartieron insólitos fakes y ataques contra él, donde se lo acusaba de ser “la pareja” de Carlos Maslatón -influencer que supo ser aliado y ahora es su principal crítico-, donde se lo tildaba de “bobo” o incluso en mensajes aún más ridículos en los que se lo denunciaba por ser un supuesto maltratador de animales y de tener un “oscuro pasado”. “Fue denunciado en reiteradas ocasiones por su propia familia”, se lee en esos mensajes. Son prácticas que, además, se suelen repetir en el mundo de los libertarios en las redes. Un famoso conductor de televisión, de hecho, suele contar que cuando decide hablar críticamente de Milei en el canal en el que trabaja tiene que “apagar Twitter por un día” por la cantidad de insultos que recibe.

Apuntado.

A esto se le sumó algo que ya había aparecido en el pasado, pero que ahora cobró mucha más notoriedad. Son las repetidas denuncias por la supuesta venta de cargos dentro del espacio de La Libertad Avanza. El que puso el tema en primera plana del debate público fue Juan Carlos Blumberg, en una entrevista con Facundo Pastor. “Piden 50 mil dólares por un cargo de concejal”, denunció. A principios de junio, NOTICIAS había contado el caso de Silvina Soria, la dirigente hot de Milei en Avellaneda que decía que se había ido del espacio porque pedían “60 mil dólares para ser candidato a intendente”.

También se sumaron las palabras de los frustrados candidatos María Laura Montenegro, que desde Villa Gesell denunció a Perfil.com la misma metodología (“me exigieron 30 mil dólares”), de Martín Uruguareña en Tigre (“me apretaron, me querían hacer entregar la lista a Sergio Massa”), y de Matías Cerdá en Vicente López (“cerraron con Massa y Milei lo sabe”), entre otras.

El que también habló fue Mario Russo, que fue estratega de campaña del libertario en el 2021, el hombre que le trajo el concepto de “la casta”, que lo tomó a su vez del movimiento italiano “5 estrellas”. “A Milei nunca le importó consolidar un partido para articular los intereses de sus electores. A Milei solo le importa ser él. Los pibes del Partido Libertario hicieron un esfuerzo enorme y Milei los traicionó a todos”, dijo en una entrevista con la revista Crisis.

Como si fuera poco, Viviana Canosa, la periodista que históricamente fue cercana a Milei, le dedicó una durísima editorial desde su programa en LN+. “Lo que a mí más me extraña es que Milei no niega lo de Massa. Es algo muy grave, porque Massa es la casta”, dijo la conductora, que incluso mostró al aire conversaciones privadas con el libertario. Milei está como Massa: no le “entra un quilombo más”.

Dudas.

Todos estos incidentes se relacionan con el gran tema de fondo. ¿Cuánto golpeará a Milei esta semana de furia? ¿Se traducirá en una baja en sus votos? En su esquema lo niegan. “Estas son discusiones del círculo rojo. Al que va a votar a Javier no le interesa quién es su candidato en una intendencia ni si una conductora lo criticó. Vamos a estar arriba del 20 por ciento”, dicen desde adentro.

Parece una versión optimista. Y están también en su partido quienes ven que “las balas están empezando a entrar”. “Se juntó todo. El libro, las denuncias, lo de Canosa que a nuestro electorado le pega mucho. Javier se creía intocable y ahora se da cuenta que le están pegando de todos lados”, dice uno de sus operadores. ¿Cuántas más semanas así podrá aguantar “el León”?