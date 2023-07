El artículo de NOTICIAS que usó Cristina Kirchner para cruzar a Macri

Cristina Kirchner volvió a cruzar a Mauricio Macri. Pero esta vez, usando un artículo de esta revista, a la que muchas veces criticó. "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir", dijo sobre el ex presidente haciendo referencia a una nota de tapa de NOTICIAS del 2019, donde se entrevistó a Alicia Blanco Villegas.

En aquella entrevista exclusiva realizada por la periodista Daniela Gian, la madre de Macri indicaba: "Le he llegado a pegar por mentir". Cuatro años después, Cristina usó esa referencia en un tuit.

"A propósito de los números sobre los que charlábamos ayer en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573KM, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas. Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día", escribió Cristina. Y luego completó: "Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte". Luego, la vice señaló a Macri, quien había hecho sus manifestaciones públicas sobre el asunto: "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir".

En la entrevista con NOTICIAS, Blanco Villegas revelaba: "Lo he criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez". Además, sostenía: "Yo decía que él no podía llegar a ser Presidente. Era una de las cosas que más le reprochaba. Le he llegado a pegar por mentir, cosa que me arrepiento, pero no se debía mentir, jamás".

Luego del tuit de Cristina, Macri le contestó por la misma red social: "La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia", dijo. Y en el final, le reclamó a la líder del oficialismo: "No se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre"