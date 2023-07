El enigma Amado Boudou: ¿de qué lado está?

Cuando todavía había ruido, tras el cierre de listas, Amado Boudou apareció como uno de los primeros defensores de Sergio Massa. “Si se decide una fórmula de unidad hay que acompañarla”, advirtió en C5N mientras los panelistas debatían. Y luego redobló la apuesta: “Si van a decir cosas inconvenientes, todos vamos a decir cosas inconvenientes. Hay para todos lados”, amenazó.

El ex vice, condenado por la causa Ciccone e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, desoyó incluso a su propio espacio, ese que lo había contenido durante el tiempo de ostracismo. La fuerza política Soberanxs lanzó un comunicado indicando por qué no acompaña la candidatura de Massa: “No se confronta a la derecha con políticas y candidatos de derecha”, protestaron.

Por esa razón, se podía intuir que Boudou también se había alejado. Pero, rápido de reflejos, sacó los pies del plato: “Sigo creyendo que la conducción es Cristina Kirchner. Lo de Soberanxs para mí fue un espacio para pensar lo programático, pero nunca lo electoral”, se excusó ante el periodista Horacio Verbitsky. Y completó: “Yo de Unión por la Patria no me voy ni aunque me echen”

Al acecho.

La bomba la tiró Leopoldo Moreau: “Están trabajando Boudou y otros economistas con Massa para dejar de lado el acuerdo con el FMI y reformularlo”, dijo el diputado por AM 750. El revuelo político fue total: la legisladora de Juntos por el Cambio, Karina Banfi, pidió explicaciones al Gobierno por el supuesto asesoramiento.

El martes 4, Banfi presentó en la Cámara baja un pedido de acceso a la información pública ante el Ministerio de Economía, para saber si existe un contrato con Boudou y cuáles son las condiciones. En el Congreso sigue figurando en planta temporaria su pareja, Mónica García de la Fuente, como asesora de gabinete de la Secretaría Administrativa, a cargo de Rodrigo "Rodra" Rodríguez, uno de los dirigentes de extrema confianza de Máximo Kirchner. Con una categoría A-3, la mexicana cobra 580 mil pesos de sueldo bruto, sin contar los años de antigüedad.

“Yo no formo parte del equipo económico, pero sí voy a trabajar muy fuerte por la fórmula Massa-Rossi”, se defendió Boudou. A pesar de que Soberanxs, del cual él fue uno de los fundadores, tomó otro camino, el ex vice se resiste a rebelarse contra el kirchnerismo.