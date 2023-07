Fiscales sumariados: el insólito comunicado que responsabiliza a NOTICIAS

Tras un apoyo unánime hacia los fiscales de Rosario, a los cuales se les inició un sumario por haber contado a NOTICIAS cómo viven mientas investigan a las bandas narco, la Asociación de Fiscales de la provincia de Santa Fe decidió tomar otro camino. Es que en el comunicado emitido el martes 4, hicieron responsable a esta revista por “tergiversar y descontextualizar declaraciones” y por quebrantar el off, argumentos que no son reales y que no fueron realizados por los protagonistas.

La publicación de tapa de NOTICIAS del 10 de marzo, Fiscales en peligro, tenía la intención de demostrar cuál es el trabajo de los funcionarios judiciales que se enfrentan y acusan a los narcotraficantes. Pero por no contar con la autorización de la oficina de prensa, el Ministerio Público de la Acusación, a instancia de la Fiscal Regional de Rosario Eugenia Iribarren, realizó un legajo disciplinario contra Valeria Haurigot y Pablo Socca.

La publicación de ese sumario generó una respuesta inmediata de funcionarios judiciales, periodistas y políticos. Nadie pretende que se cercenen ni la obligación de informar, ni el derecho a ser escuchados, si eso no implica obstaculizar alguna causa en particular.

Sin embargo, la Asociación de Fiscales provinciales fue en contra de esa postura. “Los fiscales padecemos a diario supuestos de tergiversación y descontextualización de declaraciones que efectuamos a la prensa”, dice el comunicado, a pesar de que ninguno de los sumariados protestó ante NOTICIAS por un hecho de esa naturaleza. Se respetó lo que habían declarado.

Tampoco es correcto la afirmación que realizan acerca de que “muchas de las expresiones que allí se consignan fueron dichas sin consentimiento para ser citadas”. Este medio respetó el off cuando así fue pedido. Todo lo publicado con nombre y apellido estaba dicho en on.

Pero algo más llamó la atención de algunos fiscales que protestaron por el comunicado. El texto empieza defendiendo las actuaciones de la oficina de prensa (que había solicitado que las entrevistas no se realizaran), por sobre las decisiones de los fiscales, que son los verdaderos protagonistas y quienes ponen en riesgo sus vidas por el trabajo que realizan.

“La instauración de una oficina de prensa ha sido una acertada decisión que brinda a las y los fiscales una adecuada gestión y organización de las demandas periodísticas”, dice el comunicado. Y completa: “Su director, Sebastián Carranza, se ha caracterizado durante años por su actuar competente, experto y respetuoso”. A pesar de que fue el mismo Carranza el que inició este sumario que sancionaría a Haurigot y Socca.

La Asociación de Fiscales de Santa Fe se puso en contra, incluso, de la postura que había tomado la organización nacional que nuclea a estos funcionarios. El lunes, Ricardo Toranzos, el titular de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación les manifestó su apoyo a Haurigot y Socca en forma privada, primero, y luego públicamente. “Para nosotros es muy preocupante la motivación por la que se inició ese sumario. Queremos contenerlos y acompañarlos. Sus declaraciones no comprometen a la institución, tenían interés público”, indicó.