Cristina Kirchner, Mauricio Macri y la culpa de mamá

La discusión política entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri se corrió por un momento al ámbito personal. En una serie de tuits, la vicepresidenta trató de mentiroso al ex presidente y recordó una frase que la madre de Macri le dijo a esta revista. “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, dijo CFK tras refutar un tuit que había escrito Macri sobre el gasoducto de Vaca Muerta.

Entre ambos se reprochaban el tiempo que se tardó en construirse el gasoducto. Macri continuó con la discusión y tras argumentar los motivos por los que no se habían construido más kilómetros de esa obra, remató: “Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”.

La madre de Mauricio Macri dio un reportaje a NOTICIAS en el 2019, cuando él todavía era presidente. Reveló que se consideraba a sí misma una madre rígida, que impuso la disciplina heredada de su aristocrática familia en su propia casa. “El Presidente ha sido criado con muchísimo cariño y dentro de las posibilidades de enseñanza que uno pudo darle, a lo mejor demasiado severas, porque mi familia era muy severa conmigo. No tenía estudios especiales para saber cómo tratar a la niñez, así que era bien a lo duro, que no se miente, por eso dije ‘este chico no puede ser Presidente’. Era una de las cosas que más le reprochaba y le he llegado a pegar, cosa que me arrepiento”, contó en aquel reportaje.

Noticias: ¿Le pegaba por mentir?

Blanco Villegas: Sí, porque no se podía mentir.

Macri también sintió el rigor de su madre. En una entrevista con la periodista Laura Di Marco para su biografía autorizada dijo: “Me vienen a la cabeza imágenes de mucha exigencia. Mamá era perfeccionista”. Otra anécdota es del día que Alicia lo corrió alrededor de la pileta porque no le salía bien la pronunciación del número 13 en inglés. Decía que su hijo no ponía correctamente la lengua entre los dientes para decir “thirteen”. Los problemas de dicción fueron siempre una constante para Macri. Blanco Villegas hizo su mejor esfuerzo, como todas las madres.