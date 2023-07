EvitaEterna: el recuerdo de los dirigentes peronistas en Twitter

Bajo el hashtag #EvitaEterna, diferentes dirigentes de todo el espectro del justicialismo recordaron en las redes sociales el legado de la "abanderada de los humildes". "Nos enseñó que el camino correcto era entregarse al pueblo y defenderlo con amor y solidaridad. A 71 años de su partida física, la recordamos dando pasos firmes en ese camino. Evita vive en nosotros y nos impulsa a construir unidos la Argentina igualitaria que soñó", fueron las palabras del Presidente, Alberto Fernández en Twitter.

De manera oficial, las cuentas de Twitter del Partido Justicialista, el Frente Renovador y la coalición Unión por la Patria, entre otras agrupaciones de la misma posición ideológica, hicieron sus propios homenajes virtuales a Eva Perón. Sin embargo, hasta la noche, la vicepresidenta no fue de la partida: en la cuenta de Cristina Kirchner no hubo ningún mensaje este miércoles.

Por otro lado, el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi dedicó su reconocimiento a la dirigente justicalista. "Entregó su vida a sus descamisados, poniendo siempre los intereses del pueblo por sobre los propios. Su legado esta vivo en nuestro corazones y en la lucha de cada militante por una Patria más justa", destacó el funcionario santafesino.

El ministro de Interior, y frustrado precandidato presidencial, Eduardo "Wado" de Pedro participó del reconocimiento: "Entregó su vida por la felicidad del pueblo y trabajó sin descanso para que exista una Argentina mejor. Tenemos la responsabilidad histórica de seguir su ejemplo humanista y solidario para construir en unión una Patria para todos y todas".

En el mismo tono que Wado de Pedro, su ex rival en la interna que no fue, Daniel Scioli, también honró vía Twitter la figura de Eva Perón. El embajador de Brasil y ex precandidato presidencial destacó las cualidades de la líder peronista con una oración: "Con valentía y compromiso por los trabajadores, las trabajadoras y los más humildes, Eva Perón dejó un legado imborrable del pueblo argentino".

La vicegorbernadora bonaerense Verónica Magario rememoró una de las frases mas reconocidas de Maria Eva Duarte y agregó estas palabras: "Su espíritu vive en cada persona comprometida con la construcción de un país más justo".

Siguiendo la linea bonaerense, el intendente Jorge Ferraresi fue parte del hilo #EvitaEterna. El referente del Instituto Patria, oriundo de Avellaneda, expresó:"Forjadora de una Argentina más justa e inclusiva, bandera de todas las luchas , sinónimo de coraje y lealtad".

La gobernadora de Santa Cruz y cuñada de Cristina Fernández de Kirchner, Alicia Kirchner, dedicó unos caracteres en recuerdo de Evita con otra emotiva frase.

Finalmente, el militante kirchnerista y líder de la CTA , Hugo Yasky compartió una frase de Evita junto a una imagen impresa con el distintivo del gremio nacional docente.