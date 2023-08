El balance de Alberto Fernández: 10 definiciones sobre su gestión

Alberto Fernández, trabaja desde hace un tiempo en el epílogo de sus cuatro años de gestión. Y busca destacar su legado. “Han sido 4 años muy complejos, muy difíciles, no son 4 años comunes ni para mí ni para la humanidad, tampoco para la Argentina. Habrán sido 4 años muy difíciles para todos, a todos nos queda un sabor agrio en la boca, uno puede tener esa lectura muy pesimista, muy derrotista, o puede tener en cuenta qué pasó. La cosa no estuvo todo lo mal como unos dicen”, repasó en una entrevista radial con "Rayos X" (Radio10).

En ese ánimo, el presidente repasó, tema por tema y área por área, lo que dejan sus cuatro años de gobierno. De la pandemia a la rivalidad con Cristina Kirchner, que desperfiló la segunda mitad de su mandato.

Fondo Monetario: “Un país con una deuda de 45mil millones de dólares con el Fondo es un gran escollo el que nos dejó Macri a nosotros y a las generaciones que siguen. Nos ha costado llegar al acuerdo con el Fondo. Hay decisiones que hay que tomar más allá de si el Fondo lo pide o no lo pide. Nosotros el año pasado sobrecumplimos las metas que nos habíamos fijado con el Fondo, creciendo al 5,5% el PBI. Este año nos arruinó la sequía, dejaron de entrar 20mil millones de dólares”.

Inflación: “Hay que recordar que nos recibimos un país con 55 puntos de inflación, recibimos de Macri, tuvimos una pandemia tremenda, tuvimos una guerra que elevó los precios de los alimentos y la energía de un modo general, y después la sequía”.

Trabajo: ““Nosotros llevamos 33 meses consecutivos de crecimientos del empleo registrado, 1 millón 200 mil nuevos trabajos en Argentina.En los trabajos registrados los últimos 2 años terminan ganándole a la inflación. Lo que pasa es que vienen de caer 20 puntos con Macri. Es una tarea pendiente que nos queda”.

Versus con Cristina: “Argentina creció 16 puntos en los últimos años, con todo, con la pandemia, ha vuelto a crecer. Cristina dejó un país de 650mil millones, y con Macri bajo un PBI a 400mil millones. Y nosotros 630 mil millores, recuperamos producto bruto, con Macri se cerraron pymes”.

Campo: “Cuando un país como la Argentina sale del mercado producto de una sequía lo que perdés en venta de calidad lo ganás en venta de precios. Lo que pasó es que hubo una superproducción de soja y de maíz en el norte de Brasil. El precio de la soja se mantuvo por la superproducción que hubo. Hay 14mil millones de dólares que dejaron de circular por Argentina. Hay que entender la dimensión del daño que significó la sequía, es incalculable”.

Educación: “Inauguré la sede de la Universidad la Tierra de Fuego, la sede de la Facultad de Farmacia y bioquímica del Posadas, de la Jauretche, en Florencio varela, en San Martín. Hicimos un edifico en San Martín porque solo había un esqueleto. Es un sinfín de cosas que hicimos contra una etapa donde hay una sola intervención en un edificio universitario. Una intervención contra 167 nuestras”.

Salud: “La pandemia es un reto para todos nosotros, pero hay cosas que la gente no sabe o no recuerda. Por ejemplo, nosotros construimos 33 hospitales modulares en el término de 6 meses para tener atención para todos los argentinos, pusimos 4000 y pico de respiradores artificiales. Tengo la tranquilidad, más allá del enorme dolor de los que murieron, que tuvieron la atención médica pertinente”.

Obra pública: “Hay que entender que hay dos miradas muy antagónicas de qué país queremos. Tengo la tranquilidad de que dejamos todo el esfuerzo. Nosotros hicimos 6500 obras publicas de las cuales terminamos 3600. No tuvimos ningún planteo. En las viviendas, en los años que me precedieron, se hicieron 14 mil viviendas, todo financiado con el crédito uva. Nosotros llevamos 123mil viviendas y las cuotas se actualizan según el ingreso familiar registrado”.

Justicia: “En Argentina, los espías desaparecieron de los tribunales. No hay ningún organismo del Estado que escucha lo que dice un opositor, un periodista”.

Jubilados: “El tema de los jubilados es un tema que hay que arreglar, claramente, es un tema fiscal, tenemos que ir mejorándolo. Cuando vemos que el aumento jubilatorio no alcanza, recurrimos a los bonos. Yo me comprometí en la campaña y los jubilados no pagan medicamentos hoy en día. Digo esto porque también escuché a un economista de la oposición decir que hay que volver a cobrarle los medicamentos a los jubilados. Es un 30% del sueldo que te queda en el bolsillo”.

por R.N.