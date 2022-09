Martín Yeza y la interna en el PRO: "se necesita otro tipo de coraje"

"Para los cambios que necesita la Argentina se necesita otro tipo de coraje", arranca Martín Yeza, intendente de Pinamar, alineado desde hace un tiempo con Patricia Bullrich en la interan que divide al PRO. Un tiro por elevación al jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al que los halcones del partido le cuestionan casi a diario su falta de fortaleza, en la respuesta al gobierno nacional.

Aunque el mismo Yeza, le baja un tono a esas definiciones: "Horacio Rodríguez Larreta hizo cosas que requieren coraje como ponerse al frente de la seguridad de Buenos Aires, urbanizar la Villa 31. Cada vez que Horacio Rodríguez Larreta dijo lo que pensaba, desde el gobierno nacional le sacaron los fondos al gobierno porteño".

"Basta de estar anclados, si me tengo que sentar a charlar con cualquiera lo hago. El peor pecado es querer aparentar algo que no sos. En esa lógica soy mas halcón que paloma", se autodefine el intendente, que no irá por otro mandato, y en tal casi podría formar parte del armado electoral de los halcones en la provincia de Buenos Aires, incluso acompañar a Cristian Ritondo, quien emerge como retador de Diego Santilli, ex vice jefe de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires y actual diputado.

"Cristian Ritondo y Diego Santilli son los líderes más preponderantes del partido en la provincia de Buenos Aires", apunta Yeza, que aclara: "Estoy trabajando con Cristian Ritondo, que lideró la demolición de decenas de búnkeres de droga". El diputado y ex ministro de Seguridad durante la gobernación de María Eugenia Vidal ha recogido tras de sí en el ùltimo tiempo muchísimas adhesiones relegando al candidato original de Bullrich en territorio bonaerense, Javier Iguacel, intendente de Capitán Samiento.

Ritondo aparece allí como una versión superadora por su capacidad de convocar incluso a algunos intendentes cercanos a Horacio Rodríguez Larreta, como Néstor Grindetti, que fue jefe de campaña de Diego Santilli en las elecciones parlamentarias de 2021.

“Cristian Ritondo y yo queremos ser gobernadores, y no estoy haciendo campaña sino que como a todo político me gustaría crecer. Hace 20 años que hacemos política juntos, estamos como candidatos en Independiente, presentamos una ley juntos y sin embargo decimos que el que mejor esté en la consideración de la gente es el que va. Nunca hubo internas en el Pro en términos electorales, entiendo que es algo que sobresale desde afuera pero no es un tema que me quite el sueño, se que al final del día nos vamos a poner de acuerdo”, decía esta semana el intendente de Lanús.

“Creo que en Juntos por el Cambio tenemos un activo, porque hay varios dirigentes y líderes con posibilidades de ser candidatos. Desde que fundamos el PRO siempre nos pusimos de acuerdo, en este momento hay que mantener la cabeza fría, pensar mucho en la gente para resolver en sus problemas y no en las internas”, agregó Grindetti en El Disparador (Delta 90.3).

por R.N.