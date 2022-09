Eduardo Duhalde: “Me enojo con el Presidente porque no se cuida”

El ex presidente Eduardo Duhalde estuvo al lado del presidente Alberto Fernández en la misa por la paz del sábado, la cual tuvo lugar en la Basílica de Luján. Ambos ocuparon la primera fila durante la ceremonia, convocada por “la paz y la fraternidad de los argentinos”, y para pedir por Cristina Kirchner, luego del atentado que sufriera el 1 de septiembre.

Duhalde afirmó que se trató de un encuentro "muy importante" e hizo hincapié en la importancia de que “nos hermanemos” como sociedad. "La unión de los argentinos es lo que necesitamos. Tenemos que pensar en nuestros nietos, en el futuro", declaró el mandatario.

Y se mostró optimista con la posibilidad de ir cerrando la grieta política: “se irá de a poco ablandando la situación de enfrentamiento. Nos estamos peleando siempre como perros y gatos y así Argentina no va a andar (...) la gente no quiere más violencia”, afirmó Duhalde.

La relación entre los Duhalde y Alberto Fernández había sido cercana en un primer momento. El presidente había convocado a Hilda "Chiche" Duhalde por intermedio de Daniel Arroyo para ocupar un ligar importante en la "Mesa del Hambre" y recibía al ex presidente en Olivos. El lavagnismo, además, con el cual Duhalde tiene links (apoyó la candidatura de u ex ministro de Economía) se había sumado al gobierno (Marco Lavagna, cercano también a Sergio Massa, es el titular del INDEC).

Pero esos lazos se terminaron rompiendo. La primera en pegar el portazo fue Chiche, enojada por el poco lugar que le daban en el armado de una solución a problemas alimentarios: debate que fue central en la campaña de 2019, apalancado también por sectores religiosos cercanos al gobierno, pero concluyó con la implementación de la Tarjeta Alimentar.

Y luego vinieron las críticas de Eduardo Duhalde al presidente: llegó a decir que lo veía "groggy". Hoy el ex presidente, quien insistió durante el último año con pacto de Moncloa como el que en algún momento cerró con Raúl Alfonsín y la UCR para gobernar tras la crisis del 2001, vuelve a cerrar filas con Alberto Fernández y explica que su enojo fue porque el presidente los desoyó cuando él le recomendaba cuidar su salud.

“Me enojo con él porque no se cuida (...) Todos los presidentes en el mundo se toman 3 horas para ellos mismos, le conté de ejemplos en el mundo. Yo hice la misma macana que Alberto, entonces un día empecé a ver cosas que no había, tenía alucinaciones típicas de las personas que no se cuidan, por traje a los adventistas a Olivos, y al mes y medio ya estaba bien”, recordó Duhalde hace unas semanas, cuando comenzaba a estrechar lazos nuevamente.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires festeja que al presidente hoy se lo ve mejor. Es que tras entregar parte de los temas ejecutivos al superministro de Economía, Sergio Massa, quien ganó centralidad, el presidente encontró cierto respiro después de un año de presiones que los pusieron en algún momento al borde de la renuncia en los tironeos con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea, el presidente aparece hoy entregado y alineado con Cristina Kirchner, quien desde el inicio de la exposición del fiscal Diego Luciani en la Causa Vialidad, y luego más decididamente con el atentado en su contra, cerró tras su figura el debate en el Frente de Todos, logrando un alineamiento total de los distintos espacios políticos que componen la coalición peronista.

Duhalde reunido con Alberto Fernández.

Duhalde, en tal sentido, ya se había referido a la importancia de la unidad nacional.“En el 2002 creamos el primer y único gobierno de Unidad Nacional de la República Argentina en toda su historia. Esto fue porque la semana anterior, cuando la Asamblea Legislativa lo elige a Alberto Rodríguez Saa como gobernador de San Luis, lo votaron muy pocas personas", repasó sobre su llegada a la presidencia.

"Cuando me apuran a mí para que sea presidente dije que la única excepción era que me votasen todos, porque Argentina necesitaba un país unido: en Asamblea Legislativa obtuve un 93% de votos positivos. Pero estar unidos no alcanza y es lo que no entienden muchos, los países que han salido adelante lo hacen trabajando y produciendo”, siguió Duhalde en diálogo con Delta 90.3. "Debemos juntarnos y producir, veo que esta idea avanza”, aplaudió el ex presidente convencido de que la misa en Luján representa un paso en ese camino.