Cristina Kirchner post atentado: auto blindado y súper custodiada

Hasta ahora, Cristina Kirchner no tenía un auto fijo para moverse. Por ejemplo: el día del atentado llegó a su casa en un Toyota Corolla gris. Pero a partir de ese acontecimiento, se está moviendo en un Ford Mondeo blindado que era de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En otras oportunidades Cristina ya había usado este auto de la AFI e incluso existía una versión de que ella ya tenía ese Mondeo blindado a disposición, pero que el día que la atacaron el auto estaba en el taller.

Al auto, que acumula multas por 348 mil pesos, se le sumó un fuerte aumento en la custodia que cuenta con dos autos más y una moto que la sigue a todos lados. En el auto con Cristina Kirchner siempre viajan, además del chofer y un custodio sentado adelante, ella y su secretario Diego Bermúdez en la parte de atrás. En algunas ocasiones la acompaña Mariano Cabral, otro secretario que suele oficiar de emisario en reuniones políticas a las que ella no puede asistir.

Luego de la conmoción por el atentado, la seguridad de la vicepresidenta aumentó de manera notoria. Ahora, su secretario Diego Bermúdez ya no participa del cordón que la protege, como sucedió el día del fallido atentado, cuando estaba al lado de CFK “colaborando” con la custodia. Su rol es el de secretario y no es responsable por la seguridad de su jefa. Ahora, en la esquina de Juncal y Uruguay ya no se puede caminar por la vereda segundos antes de que salga Cristina Kirchner de su departamento. Hay custodios, policías federales, de la Ciudad de Buenos Aires y agentes de tránsito para que el operativo sea lo más rápido y ordenado posible. Cuando sale, la moto que se agregó al equipo la sigue desde atrás y bloquea a cualquier persona que quiera acercarse.