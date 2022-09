Luis Brandoni: "es el mismo partido justicialista que se opuso a formar parte de la CONADEP”

“Es una ingenuidad creer que van a silenciar a la oposición... La Unión Cívica Radical tiene más de 130 años de vida", arranca enojado Luis Brandoni, el actor y ex diputado de la UCR sobre la propuesta de una ley contra el odio impulsada por el oficialismo.

“La gente que no es peronista, y que se opone a este gobierno, ha hecho en el 2020 y 2021 cinco banderazos en todo el país, que quizás no se recuerdan porque que fueron espontáneos, donde no se rompió un vidrio y no hubo hechos de violencia", destacó Brandoni sobre las marchas autoconvocadas durante la pandemia

"Ahora pareciera ser que están volviendo con el tema de los 30.000 desaparecidos... es el mismo partido justicialista que se opuso a formar parte de la CONADEP", apuntó el actor de 82 años, quien descartó volver a ser candidato.

"No sé quiénes van a ser los candidatos porque vamos a ir a las PASO y va a decidir la ciudadanía. Me parece que es mucho más sano y democrático que sea a través de las PASO, tanto la fórmula presidencial como para los gobernadores", apuntó el referente radical que evitó pronunciarse por ninguno de los nombres que surgen en el espacio para una candidatura presidencial, y donde se destacan Facundo Manes y el gobernador jujeño Gerardo Morales.

“No quiero volver a ser candidato, lo que yo tenía que hacer, si es que tenía, ya lo hice como Secretario General de la Asociación de Actores, mucho más tiempo de lo que me correspondía. Renuncié antes de terminar porque el estatuto de la Asociación de Actores prohíbe que al mismo tiempo tenga un cargo político”, contó en entrevista para El Disparador (Delta 90.3), donde recordó su distanciamiento con la Asociación de Actores y Alejandra Darín, quien leyó el discurso de repudio en el acto en Plaza de Mayo el viernes, tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“No tengo relación con Alejandra Darín, yo me desafilié de la Asociación Argentina de Actores porque no me representa una asociación kirchnerista. Por eso me fui después de 55 años de afiliación. Me cuestionaron y me calificaron de negacionista, entonces les mandé una carta y renuncié”, concluyó Luis Brandoni en respuesta a la hermana de Ricardo Darín, la dirigente sindical que el viernes pasado apuntó contra los "discursos de odio" reproducidos por "un sector de la dirigencia política" y de los medios partidarios".

por R.N.