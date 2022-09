Victoria Donda a la oposición: "es levantar la teoría de los dos demonios"

"Las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy". La frase escrita en una columna de opinión por la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, generó una ola de respuestas en la oposición y hasta un pedido para que sea apartada del cargo que ocupa desde 2019.

Donda, en contrapartida, aparace como una de las voces más resonantes en el oficialismo en apoyo a una ley contra los duscursos de odio, que sería enviada al Congreso en el corto plazo: este jueves 8 de septiembre se realizará una reunión en Diputados para avanzar en ese sentido, con la anuencia de la Defensoría del Público de la Nación y el Instituto contra la discriminación de Ciudad de Buenos Aires.

Donda llamó a reunir a las autoridades participantes del Consejo Federal de Políticas Públicas Antidiscriminatorias, y remarcó que "ante el intento de asesinato de la viceoresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una violencia política creciente que se sustenta en discursos de odio, urge ampliar el debate democrático".

"El INADI, organismo de derechos humanos especializado en materia antidiscriminatoria, desde la actual gestión se encuentra trabajando contra los discursos de odio realizando monitoreos, informes y emitiendo recomendaciones tanto hacia los medios de comunicación como alertas a las instituciones y a la población en general", añadió la funcionaria.

En espejo, diputados de Juntos por el Cambio solicitaron la renuncia de Donda como titular del INADI. "Lamentablemente la interventora del INADI utiliza su cargo a mando de una entidad cuya misión principal es luchar contra la discriminación como una herramienta política partidaria para hacer juicios sesgados y ejercer ella misma una enorme violencia simbólica contra opositores políticos", marcaron en un comunicado.

"Donda acusa, estigmatiza y califica a la oposición de ser los únicos que tienen discurso de odio", agregó por su parte la diputada Silvia Lospennato. “Victoria Donda es una funcionaria poco formada”, se sumó Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex ministro de Educación, sobre el pedido de renuncia a la titular del INADI, Victoria Donda.

"La reacción a mi carta me pareció bastante natural. Estoy mencionando con nombre y apellido a personas que durante este tiempo se han caracterizado por aportar al escenario violento. Patricia Bullrich redobla la apuesta tras el intento de magnicidio. Amalia Granata salió a decir que esto no había pasado... barbaridades. Poner más el acento en una columna de opinión qu e en aquellos que piden la pena de muerte para la vicepresidenta es una muestra de la gravedad que estamos viviendo con nuestra dirigencia política", contestó Victoria Donda.

"Yo podría haber escrito la misma nota sin mencionar a los dirigentes. Pero también sería hacerme la distraída respecto de quienes articularon un discurso que fue generando el caldo de cultivo para que esto suceda. Y yo no me voy a hacer la distraída. No es mi estilo. Apunto claramente quiénes son aquellos que sostienen que es mejor una sociedad sin peronistas, sin kirchneristas. Y apuntaron contra Alberto Fernández y Cristina kirchner como dos símbolos a quienes atacan", agregó Donda en diálogo con Wake Up (Delta 90.3).

"¿Porque odian esos odiadores? ¿Quienes abonan el odio? Hace una semana he tenido un dictamen recomendándole a (Alfredo) Leuco que cese en seguir construyendo este clima. Qué sé yo... La verdad me parece que queda bastante clara la situación. Plantear hoy que es lo mismo la violencia de un sector de la política que contribuye al hecho que ocurrió en la Argentina la semana pasada, es lo mismo que levantar la teoría de los dos demonios", siguió la titular del INADI

"Hay dirigentes y dirigentas de la política que tienen un grado de responsabilidad alto, y que llevan adelante estas acciones, y hay que señalarlos con nombre y apellido. La respuesta tiene que ser inmediata de toda la dirigencia política que fue un intento de homicidio. Quiénes representamos la política tenemos responsabilidades institucionales, y nos tenemos que hacer cargo, porque sino parece que todo es lo mismo", insistió sobre la falta de adhesión con Cristina Kirchner de algunos miembros de la oposición.

"En la historia política Argentina el discurso de odio existió siempre. Hoy las redes sociales magnifican y distorsionan. Pero sí me parece que hay que plantear en nuestra sociedad que el antiperonismo tiene dos caminos. Uno el convivir en paz con esa tradición del pueblo argentino que no va a ser antidemocrático, y el camino de la violencia. El que ejerce violencia sistemática desde el estado no a sido el peronismo. El peronismo ha sido víctima", concluyó la funcionaria oficialista que preside desde fines de 2019 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, no con pocas controversias.

Donda estuvo en el centro de la polémica en julio del 2020, a seis meses de asumir su cargo, cuando fue denunciada por el periodista "Baby" Etchecopar de tener “expresiones discriminatorias” durante una entrevista con alumnos de la Escuela de Comunicación de PERFIL. En dicha entrevista, la titular del INADI expresó que era necesario “construir una sociedad donde los Baby Etchecopar sean repudiados y no tengan audiencia”. El periodista de A24 aseguró que la funcionaria “alentaba e invitaba al odio y proponía desaparecerlo”. El fiscal federal Federico Delgado intervino y solicitó que fuera sobreseída ya que sus declaraciones “no constituían un delito”.

A fines de ese mismo año, Donda participó de un debate junto a Cynthia Hotton y terminó viéndose obligada a pedir disculpas. Intercambiando opiniones sobre la posible legalización del aborto, la titular del INADI calificó como “fanatismo religioso” a los argumentos planteados por Hotton para sostener su postura en contra de la interrupción del embarazo. Hotton sostuvo que Donda la estaba discriminando por su fe y también reclamó por la renuncia de la funcionaria.

“Es hora de que a Victoria Donda la echen”, reclamaron una vez más desde la oposición cuando en mayo de 2021, el INADI lanzó una campaña para evitar que a las escuelas volvieran a la presencialidad: invitaban a denunciar a todas aquellas instituciones educativas que insistieran en volver a las aulas o no garantizaran las clases virtuales.

