Julio Bárbaro: "Néstor Kirchner tomó la grieta como la forma de proteger lo de él"

“Siento mucho dolor porque hay una gran mística de un lado y un gran fanatismo del otro, con un odio de los dos lados. Hay más odio que ideas en Argentina, no hay otra opción. Y yo no quiero al gobierno, pero la oposición no me deja una alternativa para enamorarme. Cuando tomas ciertos sectores donde el odio se fue exasperando generan esta reacción masiva, por un lado está la mística y por el otro no está la razón", se enojó Julio Bárbaro.

"No hay grupos o sectores de reflexión, en alguna medida son dos tribunas”, apuntó quien fue secretario de Cultura de la Nación (1989-1991) durante la presidencia de Carlos Menem, e interventor del COMFER (2003-2008) durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

“Creo y espero que esto de lleve a la madurez y a tomar conciencia de que podemos vivir como adversarios y no como enemigos. Yo respeto a Ricardo López Murphy, es realmente un caballero, pero cuando dijo ellos o nosotros, no estoy de acuerdo. O hay unidad o hay desaparición”, remarcó Bárbaro.

“La movilización del viernes deja el reclamo de que los odiadores profesionales bajen. Muchos eran amigos míos pero se exacerban a niveles que no podes hablar más con ellos. Periodistas con los que tenía diálogo y ya no lo puedo tener. La fractura inicia el resentimiento. Y el conflicto lo inició Néstor Kirchner, tomó la grieta como la forma de proteger lo de él", acusó el analista.

“Después vino el retardado de Jaime Durán Barba y convenció a Mauricio Macri que en el odio iba a ganar elecciones. Y lo llevó hasta la derrota. Lo que no le dijeron a Barba es que si hay dos odios, los pobres siempre son más. Si los pobres son más, y vos sos muy conservador, nunca vas a ganar la elección. Hoy, con este clima político, Argentina no tiene propuesta, el normal no sabe a quién votar”, se quejó el ex diputado nacional.

“Escuche a muchos decir que esto es el resultado de la agresividad. Prero yo fui diputado en un país donde te daban una 9mm y no te la sacabas de encima nunca. La violencia era en serio. Hay una violencia verbal que hay que bajar, pero este hombre no es el resultado de esta violencia”, opinó Bárbaro en diàlogo con El Disparador (Delta 90.3)

“En Argentina no acusa nadie el golpe, si hay algo que tenemos los argentinos de muestra clara de mediocridad, es que no aprendemos de los golpes. Hace 46 años que crece la miseria y la deuda, y nadie se para. Los inocentes creen que el que roba es el otro, el Estado está estructurado para que se enriquezcan los políticos, sea cual fuere su partido”, marcó.

“Las privatizaciones de lo que daba pérdidas se hicieron para la coima y nunca se alteraron. Los que tenemos conciencia sabemos de dónde sale la que se llevan. Argentina hoy genera menos riquezas que la que se llevan los supuestos inversores. El capitalismo es el que hace una ruta y le pone un peaje, no el que agarra una ruta del Estado y le pone una casilla, eso es robo", concluyó Bárbaro sobre la obra pública.

por R.N.