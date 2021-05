Ofelia Fernández dijo que sintió "cringe" por Alberto Fernández

La legisladora porteña Ofelia Fernández contó que “cuando Alberto dijo que le estaba poniendo fin al patriarcado me dio cringe”. ¿Qué significa “cringe”? “Sentimiento de vergüenza ajena por el otro o la otra”, según el diccionario millennial.

En la entrevista con Diario Con Vos, Ofelia Fernández desarrolló: "Una frase de mierda. Obviamente no fue con malas intenciones, pero es parte del mismo modelo de chabón que no se termina de hacer a la idea de que, por suerte, llegó un proceso en que no tienen la centralidad de antes", enfatizó sobre los dichos del presidente Alberto Fernández.

Y agregó “Me incomoda que no haya una política clara sobre la distribución del ingreso”, afirmó. “Creo que no hay que ponerlo cómo gran revelación, lo dije delante de Alberto Fernández”, completó Ofelia y coincidió con las críticas de Juan Grabois -referente de su espacio dentro del Frente de Todos- a la Tarjeta Alimentar.

“Esa política pierde la oportunidad de reparar a otros sectores, como las PyMEs. Se hizo el planteo sobre si los grandes supermercados son los beneficiados. Además, tiende a ser insuficiente, puede quedar un poco corto”, marcó crítica con la gestión actual.

Tras cerrar su cuenta de Twitter, la legisladora porteña volvió a aparecer en distintos programas, en “Desafío 2021” con Pablo Duggan (C5N) y en “Fuego Amigo” (Canal 9), en donde cargó más duramente contra el gobierno porteño y Horacio Rodríguez Larreta, y contra la agenda de Juntos por el Cambio en la Legislatura porteña.

“Me harte de Twitter. Hay un ensañamiento particular que tiene que ver con que la juventud comenzó a encontrar procesos de organización muy sólidos, con propuestas muy sólidas”, contó Ofelia Fernández, blanco frecuente en la red del pajarito de los trolls opositores.

“Me preocupa a nivel personal porque hay un direccionamiento hacia mi persona. Es cierto que hay una falta de argumentación. A nivel personal me genera preocupación, pero creo que es una respuesta lógica al nivel de politización de las nuevas generaciones. Una segunda ola de inserción del feminismo, una tercera ola vinculada al movimiento ambiental, creo que estos jóvenes de ultraderecha son el efecto de esto”, agregó Fernández.

Y marcó su incomodidad el la Legislatura porteña: “Me siento mal cada vez que leo el temario”. “Yo voté el día nacional de la abeja", contó. Y agregó: “conmemoración del día nacional de las abejas, el día mundial de la bicicleta y la declaración como bien integrante del patrimonio histórico cultural, el jardín vertical formado por la letras BA”, detalló en diálogo con Diego Schurman.

por R.N.