Otra estrategia en Cambiemos: “A Cristina no hay que contestarle"

“A la vicepresidenta no hay que contestarle, es poner más leña al fuego de una grieta que no nos sirve, la gente quiere oír otras cosas, que encontremos soluciones. Cristina Kirchner en dos tercios de su discurso habla del pasado y negativamente, tenemos que salir de ahí, el rol de una vicepresidenta con este tipo de actitud no ayuda para nada”, criticó Diego Valenzuela, intendente de 3 de Febrero, quien difirió de la posición de Mauricio Macri y otros referentes del espacio que sí salieron al cruce CFK.

Para Valenzuela, es una pena que no se haya concretado del diálogo del oficialismo con los gobernadores de la oposición sobre el acuerdo con el FMI. “Ojalá que se encuentre un punto de equilibrio, pero mi preocupación es la contradicción interna del Frente de Todos, no puede ser que el oficialismo quiera convocar a la oposición y Cristina Kirchner mande una carta que dinamite toda la situación, usó una muy mala metáfora, y es políticamente perversa”.

El intendente y ex periodista, que pronto debutará con programa propio en Canal 26 para mostrar las bondades de Conurbano, aspira a ser candidato a gobernador en 2023, aunque públicamente insiste en que es demasiado pronto para hablar de candidaturas: “No es momento de candidaturas, la gente hoy necesita que laburemos, pero sí que armemos una propuesta fuerte para el 2023. Me siento capacitado y con ganas de estar en el equipo que recupere la Provincia de Buenos Aires, y la gobierne”, sentenció en diálogo con El Disparador (Delta 90.3).



“Tenemos que construir una propuesta amplia de cara a 2023 que aprenda de los errores. Tenemos que hacer progresar a la gente de los barrios populares, ahí hay mucho por hacer, hay que llegar a esos electores”, agregó el intendente, quien pondera el diálogo con el espacio de José Luis Espert: “No se me caen los anillos con la idea de conversar con los liberales, es un sector que hoy en día hace planteos necesarios, va más allá de las personas que lo integren. La unidad y la ampliación son dos valores, y tenemos que mantener el espíritu de Cambiemos”.

“No queremos un estado que le diga a la gente como vivir, como pensar, si puede o no viajar, como exportar, ese valor hay que reivindicarlo y convertirlo en política pública, siempre empujando la cultura de trabajo”, cerró Diego Valenzuela. "A mi me gustaría ser mucho más Cambiemos que Juntos", sumó Martín Yeza (también en diálogo con Delta 90.3), quien insistió en la necesidad de nuevas propuestas y ser referentes del "cambio", en lugar de ponderar la unidad y tejer alianzas para conservar cargos: fue uno de los intendentes que criticó la modificación de la ley que permite las reelecciones en 2023: "La cultura política en la Argentina dio malos resultados. Hay que revisar la cultura del poder, no hay ningún desafío en permanecer en un cargo".

