Martín Guzmán, el ministro cosificado

Con una simple descripción, la cuenta de Instagram @GuzmánEnLugares resume cuál es el interés que tienen sus administradores sobre el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán. “Acá elogiamos el atributo trasero del ministro”, aseguran. Sin vueltas. Con unos 1700 seguidores, son la vanguardia fetichista que sigue al funcionario de 39 años.

Los comentarios de las fotos son elogios de todo tipo al físico de Guzmán. Y la curaduría de sus administradores no es improvisada: en la mayoría de las imágenes el ministro está de espaldas. Es que el atributo más ponderado es su cola. Entre los mensajes, hay comparaciones con Santiago Cafiero, otro de los jóvenes funcionarios del Gobierno catalogado como sex symbol.

La cosificación de Guzmán se hizo viral, por primera vez, en noviembre del 2020, en un video casual en el que el funcionario hablaba con un grupo de personas a través de un alambrado. Sin prestarle atención a lo que decía, el video fue tendencia en Twitter y los comentarios se centraron en el pantalón de vestir color camel que lucía. Mientras unos hacían chistes groseros, otros protestaban por las apreciaciones vulgares. Todos hacían referencia al físico del ministro de Economía y el debate derivó en qué pasaría si se refiriesen en los mismos términos a una mujer.

Guzmán cuida su cuerpo hasta la obsesión. Solo toma agua y hace todo el ejercicio posible: incluso desiste de utilizar el ascensor para aprovechar las escaleras. Cuando tiene horas libres, practica fútbol y tenis.

Lo poco que se sabe, y que él cuenta, sobre su vida privada, lo monta en un halo de misterio que genera más interés. Pero el funcionario no cede: cultor de un “perfil submarino”, como bromean en su entorno, prefiere no hablar de sus relaciones personales y no hacer apreciaciones por fuera de lo que es su función pública.

por R.N.