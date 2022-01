Daniel Arroyo: "a mi no me hubiese pasado lo de Luana Volnovich"

"A mi no me hubiese pasado lo de Luana Volnovich. Mi regla siempre es estar a no más de 3 horas de vuelta", marcó Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social (uno de los desplazados por presión de la vicepresidenta Cristina Kirchner), y hombre cercano al presidente Alberto Fernández pero también a Sergio Massa: fue candidato del Frente Renovador en 2015 a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, acompañando al ex canciller Felipe Solá (otro de debió dejar su cargo).

Así el diputado nacional por el Frente de Todos (integró la lista que encabezó Victoria Tolosa Paz en las últimas elecciones legislativas) se despegó de la titular del PAMI, cuestionada por sus vacaciones en la exclusiva isla de Holbox, al norte de la península de Yucatán en el Caribe mejicano, donde fue fotografiada junto a su pareja y segundo en la entidad, Martín Rodríguez: ambos resistieron en sus cargos tras desobedecer el pedido presidencial de privilegiar las vacaciones en suelo argentino.

Así, Daniel Arroyo, en sus declaraciones radiales a El Disparador (Delta 90.3), se sumó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien la semana pasada, en medio del escándalo, ironizó frente a periodistas cuando ingresaba a Casa Rosada: “Mirá donde estoy yo. Yo también estoy en el Caribe. Los demás tienen que explicar lo otro”. Tras aclarar que él no era “celador de nadie”, el ministro aclaró que él, en acuerdo del presidente Alberto Fernández, pasa los fines de semana en Cariló, siguiendo la misma máxima que Arroyo: estar cerca y disponible si se lo necesita.

Esa es una de las críticas que se le hicieron a la camporista Luana Volnovich (abrió más la grieta entre el albertismo y el ala dura a la que se acusa de tener una doble moral: "pregonan lo nacional y popular, pero luego no se ajustan a eso", señalan): no sólo se ausentó sin avisar, más lejos de lo recomendado, también dejó virtualmente acéfalo al PAMI al hacerlo con su segundo, militante también de La Cámpora.

Volnovich fue respaldad sin embargo por Ariel Sujarchuk, el ex intendente de Escobar que publicó una carta: "La doble vara entre tomarte un descanso si sos del Frente de Todos o si sos de Cambiemos", en la que bromeó: "Recargá energías y trae tequila". Y también hizo lo propio Sergio Berni, quien sostuvo: "Tiene derecho a vacacionar donde quiera", y criticó a Aníbal Fernández por no defenderla, aunque él también mantuvo abiertas disputas con La Cámpora hace meses.

por R.N.